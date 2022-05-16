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18:33 16.05.2022

Лунная красота с высоты 490 км: появились фотографии астрономического явления

полное лунное затмение Фото: pixabay
Роскосмос опубликовал фотографии лунного затмения, состоявшегося утром 16 мая. Диск Луны был погружен в тень Земли в течение полутора часов, передает Zakon.kz.

Специалисты отметили, что следить за этим явлением можно было только в Северной и Южной Америке, Европе, Африке, а также в некоторых частях Азии. С территории Казахстана и России лунное затмение не было видно.

Специально для этого астрономического явления специалисты самарского предприятия Роскосмоса – РКЦ «Прогресс» – поменяли ориентацию спутника «Аист 2Д» в сторону космоса. Обычно его камеры направлены на планету, поскольку это аппарат дистанционного зондирования Земли, – говорится в сообщении.

30 апреля частным солнечным затмением начался коридор затмений, который заканчивается полным лунным затмением 16 мая.

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