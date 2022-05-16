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Законодательство РК
20:12 16.05.2022

За угрозу детям топором жителя Актау арестовали на трое суток

арест Фото: Zakon.kz
Мужчина в нетрезвом состоянии затащил троих несовершеннолетних детей в квартиру и угрожал им топором. По словам пострадавших, арестованный был без одежды, передает Zakon.kz.

В пресс-службе Мангистауского областного суда сообщили, что нападавшего признали виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 434 Кодекса об административных правонарушениях РК «Мелкое хулиганство, то есть действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц».

На него наложено административное взыскание в виде административного ареста сроком на трое суток, – цитирует интернет-издание «Лада» пресс-службу областного суда.

Инцидент произошел 10 мая около 14:30 в 4-м микрорайоне. По словам соседей, им также стало известно, что мужчина должен будет периодически отмечаться в полиции.

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