За угрозу детям топором жителя Актау арестовали на трое суток

В пресс-службе Мангистауского областного суда сообщили, что нападавшего признали виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 434 Кодекса об административных правонарушениях РК «Мелкое хулиганство, то есть действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц».

На него наложено административное взыскание в виде административного ареста сроком на трое суток, – цитирует интернет-издание «Лада» пресс-службу областного суда.

Инцидент произошел 10 мая около 14:30 в 4-м микрорайоне. По словам соседей, им также стало известно, что мужчина должен будет периодически отмечаться в полиции.