Депутаты Мажилиса: в референдуме важно участие каждого казахстанца

Председатель демократической партии Казахстана «Ак жол» Азат Перуашев в Мангистауской области встретился с коллективом «МАЭК – Казатомпром». Депутат отметил, что главным гарантом реализации конституционной реформы является народ, призвав всех пойти на избирательные участки и проголосовать.

Этот референдум, помимо политического, исторического, имеет глубокое социальное, экономическое значение. Мы вступаем в новую модель государственного управления, в новую политическую систему. Это обеспечит выравнивание отношений между всеми тремя ветвями власти. Приближение государственной власти к народу – главная цель этой политической кампании, – сказал Перуашев.

В этот же день члены Народной партии Казахстана Ерлан Смайлов, Газиз Кулахметов и Айжан Скакова посетили город Текели Алматинской области.

Депутаты встретились с рядом трудовых коллективов, рассказали о важности референдума и прогрессивности выносимых на него конституционных поправок.

Фото: пресс-служба Мажилиса РК

В частности, обсудили с коллективом ТЭЦ-1 города Текели предстоящий всенародный референдум, ответив на волнующие общество вопросы.

Депутаты Мажилиса подчеркнули, что референдум дает возможность населению активно участвовать в общественно-политической жизни, и важно, чтобы каждый человек участвовал в этом историческом событии созидания Нового Казахстана.

По словам Кулахметова, подкупает искреннее патриотическое отношение людей труда к таким важным событиям. Главное их пожелание – это мирное небо и единство народа.