В Мажилис пришел новый депутат от "Ак жол"

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Сегодня, 3 сентября 2025 года, на первом пленарном заседании Мажилиса стало известно о смене депутатов от партии "Ак жол", передает корреспондент Zakon.kz.

Спикер Мажилиса Ерлан Кошанов сообщил о завершении полномочий депутата Ердана Бейсенбаева. На его место пришел Олжас Нуралдинов. "Решением Демократической партии "Ак жол" полномочия нашего коллеги Нуржана Бейсенбаева прекращены. От имени всего депутатского корпуса выражаем Ержану Алмабековичу благодарность за проделанную плодотворную работу", – озвучил председатель Мажилиса Ерлан Кошанов. Он отметил, что по результатам выборов Демократической партии "Ак жол" постановлением Центральной избирательной комиссии РК Олжас Нуралдинов зарегистрирован в качестве депутата Мажилиса и вступил в наши ряды. "Клянусь верно служить народу Казахстана, укреплять целостность и независимость Республики Казахстан, строго подчиняться ее Конституции и законам, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности депутата", – сказал Олжас Нуралдинов. 2 сентября 2025 года в Астане состоялось совместное заседание палат Парламента.

