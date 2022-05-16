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23:28 16.05.2022

Умер заслуженный артист Казахстана Сагат Жылгелдиев

актер Фото: instagram/musrepov_teatry
О смерти актера кино и театра рассказали в пресс-службе Казахского государственного академического театра для детей и юношества им. Г. Мусрепова, передает Zakon.kz.
Коллектив театра, его коллеги, выражают глубокие соболезнования супруге артиста Жибек Лебаевой, а также родным и близким. Сагат Ермагамбетович навсегда оставил яркий образ в памяти коллеги и своих зрителей, – говорится в сообщении.

Сагат Жылгелдиев в 1972 году окончил театральную студию при Казахском драматическом театре им. М. О. Ауэзова, в 1977 году – актерское отделение в Казахской национальной консерватории им. Курмангазы. С 1977 года работал актером в Казахском государственном академическом театре для детей и юношества имени Г. Мусрепова. С 1977 по 1997 год также играл в драматическом театре города Талдыкоргана. Кроме того, он был награжден орденом «Курмет» (2021) и медалью «Ерен Еңбегі үшін».

Наиболее известные актерские работы – Шеге, Байдалы би и Сердали в спектаклях Габита Мусрепова «Кыз Жибек», «Улпан» и «Ахан-Сере и Актокты» соответственно. Другие известные роли – Акын («Ауылдан келген ару» И. Сапарбаева), Байжан («Алтын ажал» И. Гайыпова), Абдолла («Ен адеми келиншек» С. Балгабаева), Ходжа Ахмет Ясави («Хазрет-Султан» О. Дастанова).

Прощание с актером состоится на сцене театра в 10:00 по адресу Муратбаева, 48.

Елена Беляева
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