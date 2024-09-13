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Умерла актриса из фильма "Меня зовут Кожа" Куляш Кажигалиева

Умерла актриса из фильма &quot;Меня зовут Кожа&quot; Куляш Кажигалиева, фото - Новости Zakon.kz от 13.09.2024 12:35 Фото: Facebook/teatr.musrepov
Скончалась заслуженная артистка Казахстана Куляш Кажигалиева. Об этом стало известно из заявления пресс-службы Казахского государственного академического театра им. Г. Мусрепова, сообщает Zakon.kz.

"Ушла из жизни заслуженная артистка Казахстана, актриса нашего театра Кажигалиева Куляш Сопкановна", – сказано в сообщении театра на странице в Facebook 12 сентября.

Отмечено, что трудовой путь Кажигалиева начала в 1969 году.

Актриса известна ролями в таких постановках, как: "Менің атым Қожа" – роль Жанар, "Қызыл сұңқарлар" – роль Маруар, "Қорқыттың көрі" – роль Қамқа шеше, "Ыстықкөл трагедиясы" Ч. Айтматова – роль Кемпір, "Хороший человек" Ә.Тарази – роль Балзии и в "Чайке" А.П. Чехова в роли Полины Андреевны.

На сайте самого театра отмечено, что Кажигалиева родилась 9 июня 1942 года в селе Акжар Алматинской области.

В 1961-1967 годах получила специальность "Актриса" в Государственном институте искусств им. Курмангазы. В 1967 году по направлению была принята на работу в Казахский государственный академический театр им. Г. Мусрепова.

10 сентября собщалось, что в Алматы умер казахстанский актер Усипхан Сейтимбет. За годы творчества он сыграл более 50 ролей в театре, снялся в таких фильмах, как "Суйинши", "Жених", "Айман-Шолпан", "Алдар косе".

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