Касым-Жомарт Токаев встретился с Владимиром Путиным

Действительно, нет основания для разочарования динамикой торгово-экономического сотрудничества и политического взаимодействия между нашими странами. Товарооборот достиг 25 млрд долларов. Россия для Казахстана является основным партнером в торгово- экономической сфере. Поэтому задачи, которые я ставлю перед нашим правительством, – это не только сохранение этой динамики и объема торговли, инвестиций, но и наращивание, несмотря на все трудности, исходящие из современных геополитических реалий. Я с собой взял основных чиновников правительства Казахстана, ответственных за этот блок, во главе с первым заместителем премьер-министра. Они провели очень продуктивные переговоры, перед ними была поставлена задача в деловом ключе работать с правительством Российской Федерации с целью достижения конкретных практических результатов, – цитирует Акорда Касым-Жомарта Токаева.

Глава государства сообщил, что сегодня на разных стадиях реализации находятся 20 крупных проектов на сумму 4 млрд долларов в таких отраслях, как машиностроение, металлургия, химическая промышленность.

В свою очередь президент России также отметил положительную динамику развития торгово-экономического сотрудничества между странами.

У нас в целом все развивается хорошо, за прошлый год рост товарооборота составил 34%. 17 млн долларов инвестировано российскими компаниями в экономику Казахстана. Ситуация в целом развивается, несмотря на сегодняшние известные и понятные всем нам сложности, – сказал Владимир Путин.

Широкий комплекс вопросов двусторонней экономической повестки стороны договорились обсудить на предстоящем Межрегиональном форуме в Оренбурге, который планируется провести осенью 2022 года.

Токаев подтвердил, что по приглашению Владимира Путина примет участие в Петербургском экономическом форуме в июне этого года. Также казахстанская правительственная делегация планирует принять участие в крупной промышленной выставке в Екатеринбурге.