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18:41 16.05.2022

Главы стран ОДКБ подписали ряд документов по итогам саммита в Москве

ОДКБ Фото: Telegram/bort№1
Главы государств, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), подписали ряд документов на саммите в Москве, передает корреспондент Zakon.kz.

На рассмотрение и подписание было вынесено два документа:

  • Заявление Совета коллективной безопасности ОДКБ в связи с 30-летием самого договора и 20-летием организации;

  • О награждении участников миротворческой операции на территории Казахстана.

Предусмотрено решение о награждении наиболее отличившихся участников миротворческой операции. Шесть военнослужащих за умелое руководство подготовкой и проведением операции представлены к награждению почетным знаком ОДКБ I и Ⅱ степени, в том числе командующий миротворческой группировкой – генерал-полковник Андрей Сердюков. А также за активное участие и проявленную самоотверженность ряд военнослужащих представлены к награждению медалью за укрепление коллективной безопасности.Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась

Напомним, в Москве состоялся саммит ОДКБ, приуроченный к 30-летию подписания Договора о коллективной безопасности и 20-летию создания организации.

Во встрече участвовали президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент России Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Кыргызстана Садыр Жапаров и президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

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