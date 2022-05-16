Главы стран ОДКБ подписали ряд документов по итогам саммита в Москве

На рассмотрение и подписание было вынесено два документа:

Заявление Совета коллективной безопасности ОДКБ в связи с 30-летием самого договора и 20-летием организации;

О награждении участников миротворческой операции на территории Казахстана.

Предусмотрено решение о награждении наиболее отличившихся участников миротворческой операции. Шесть военнослужащих за умелое руководство подготовкой и проведением операции представлены к награждению почетным знаком ОДКБ I и Ⅱ степени, в том числе командующий миротворческой группировкой – генерал-полковник Андрей Сердюков. А также за активное участие и проявленную самоотверженность ряд военнослужащих представлены к награждению медалью за укрепление коллективной безопасности. Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась

Напомним, в Москве состоялся саммит ОДКБ, приуроченный к 30-летию подписания Договора о коллективной безопасности и 20-летию создания организации.

Во встрече участвовали президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент России Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Кыргызстана Садыр Жапаров и президент Таджикистана Эмомали Рахмон.