#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
537.77
622.95
6.65
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
537.77
622.95
6.65
Политика

Касым-Жомарт Токаев поговорил по телефону с Владимиром Путиным

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев и Президент Российской Федерации Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин, Путин и Токаев, Токаев и Путин, Россия и Казахстан, Казахстанско-российские отношения, РФ и РК, отношения России и Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 14.10.2025 14:06 Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с главой России Владимиром Путиным, сообщает Zakon.kz.

Об этом 14 октября пишет Акорда.

Во время беседы главы государств обсудили процесс реализации ранее достигнутых двусторонних договоренностей на высшем уровне.

"Также были рассмотрены отдельные аспекты подготовки предстоящего в ноябре государственного визита президента Касым-Жомарта Токаева в Российскую Федерацию", – сказано в сообщении.

Президенты Казахстана и России встречались 10 октября 2025 года в Душанбе.

7 октября 2025 года Касым-Жомарт Токаев по телефону поздравил российского коллегу с днем рождения.

В ноябре 2025 года запланирован визит Касым-Жомарта Токаева в Москву.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Алексей Цой назначен советником президента Казахстана
14:31, Сегодня
Алексей Цой назначен советником президента Казахстана
Токаев поговорил с Путиным по телефону
14:30, 31 мая 2024
Токаев поговорил с Путиным по телефону
Касым-Жомарт Токаев созвонился с Владимиром Путиным
16:23, 07 октября 2025
Касым-Жомарт Токаев созвонился с Владимиром Путиным
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: