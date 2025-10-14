Касым-Жомарт Токаев поговорил по телефону с Владимиром Путиным

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с главой России Владимиром Путиным, сообщает Zakon.kz.

Об этом 14 октября пишет Акорда.

Во время беседы главы государств обсудили процесс реализации ранее достигнутых двусторонних договоренностей на высшем уровне.

"Также были рассмотрены отдельные аспекты подготовки предстоящего в ноябре государственного визита президента Касым-Жомарта Токаева в Российскую Федерацию", – сказано в сообщении.

Президенты Казахстана и России встречались 10 октября 2025 года в Душанбе.

7 октября 2025 года Касым-Жомарт Токаев по телефону поздравил российского коллегу с днем рождения.

В ноябре 2025 года запланирован визит Касым-Жомарта Токаева в Москву.