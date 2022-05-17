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07:33 17.05.2022

США заявили об успешном испытании гиперзвукового оружия

бомбардировщик Фото: pixabay
Соединенные Штаты рассчитывают развернуть в ближайшие пять лет три батареи гиперзвуковых ракет большой дальности и четыре батареи средней дальности, сообщает Zakon.kz.

ВВС США успешно провело испытания прототипа гиперзвукового оружия в рамках программы ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon), сообщает ТАСС.

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В ВВС США отметили, что испытание было проведено безупречно и США «делают все возможное, чтобы как можно скорее предоставить это уникальное оружие американским военнослужащим».

В конце марта представитель Комитета начальников штабов ВС США вице-адмирал Рон Боксолл заявил, что Соединенные Штаты рассчитывают развернуть в ближайшие пять лет три батареи гиперзвуковых ракет большой дальности и еще четыре батареи средней дальности.

По его информации, планы администрации США «включают развертывание гиперзвуковых вооружений на платформах наземного, воздушного и морского базирования».

Он уточнил, что власти надеются завершить разработку прототипа гиперзвукового оружия по программе ARRW и развертывание гиперзвуковой крылатой ракеты воздушного базирования на истребителях-бомбардировщиках F-15 в 2027 году.

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