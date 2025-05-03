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Мир

В Пентагоне заявили об успешном испытании прототипа гиперзвуковой ракеты

запуск ракеты, , фото - Новости Zakon.kz от 03.05.2025 11:40 Фото: pixabay
Соединенные Штаты провели испытания прототипа гиперзвуковой ракеты морского базирования с неядерной боевой частью по принципу "холодного старта", сообщает Zakon.kz.

Оружие испытали на мысе Канаверал в штате Флорида. Об этом заявили в Минобороны США.

"Использование холодного газа позволяет военно-морским силам катапультировать ракету с платформы и достичь безопасного расстояния над кораблем до запуска первой ступени", – рассказал подробности вице-адмирал Джонни Вольф.

По его словам, это приближает Пентагон на еще один шаг к "роли по обеспечению безопасного и надежного гиперзвукового потенциала" для американских ВМС.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о провозглашении собственных Дней Победы в стране, которые будут отмечать 8 мая и 11 ноября. Американский лидер подчеркнул, что штаты выиграли обе войны, поскольку никто не был близок к ним по силе, храбрости или военному мастерству.

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Андрей Дюсупов
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