В Пентагоне заявили об успешном испытании прототипа гиперзвуковой ракеты

Соединенные Штаты провели испытания прототипа гиперзвуковой ракеты морского базирования с неядерной боевой частью по принципу "холодного старта", сообщает Zakon.kz.

Оружие испытали на мысе Канаверал в штате Флорида. Об этом заявили в Минобороны США.

"Использование холодного газа позволяет военно-морским силам катапультировать ракету с платформы и достичь безопасного расстояния над кораблем до запуска первой ступени", – рассказал подробности вице-адмирал Джонни Вольф.

По его словам, это приближает Пентагон на еще один шаг к "роли по обеспечению безопасного и надежного гиперзвукового потенциала" для американских ВМС.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о провозглашении собственных Дней Победы в стране, которые будут отмечать 8 мая и 11 ноября. Американский лидер подчеркнул, что штаты выиграли обе войны, поскольку никто не был близок к ним по силе, храбрости или военному мастерству.