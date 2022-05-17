Названы три знака зодиака, представителям которых легче всего разбогатеть

Как пояснила астролог порталу FTimes.ru, представители этих трех знаков могут позволить себе не прикладывать сверхусилий, волна удачи и успеха сама принесет их к небывалым материальным благам.

Овен

По мнению Келли Фокс, лидерство является самым главным преимуществом рожденных под этим созвездием.

Овны отличаются высочайшей конкурентоспособностью, однако им иногда мешают излишние импульсивность и нетерпеливость. Секрет их успеха – удачное сотрудничество с более стабильными деловыми партнерами.

Успешные и богатые представители Овнов: основатель испанского фэшн-ретейлера Inditex Амансио Ортега, экс-генеральный директор Microsoft Стив Балмер и сооснователь Google Ларри Пейдж.

Весы

Как отметила британский эксперт по звездам, люди данного знака зодиака обладают прирожденной предпринимательской жилкой, а также умеют экономить свои денежные средства.

Представители этого знака легко и просто зарабатывают свои миллионы. Отличный деловой тандем — именно Овны и Весы. Вместе они могут горы свернуть.

Успешные и богатые представители Весов: председатель совета директоров H&M Стефан Перссон, дизайнер Ральф Лорен и бывшая совладелица L’Oréal Лилиан Бетанкур.

Лев

По словам Келли Фокс, замыкают тройку лидеров-богачей Львы, которые добиваются настоящего успеха благодаря своей невероятной харизме, амбициозности, целеустремленности, стремлению к славе и поклонению.

Тем не менее среди рожденных под этим созвездием есть и те, которые делают реальные шаги к своей цели, и те, которые только мечтают и строят планы, так и не предпринимая ничего конкретного.

Успешные и богатые представители Весов: основатель Oracle Ларри Эллисон и соучредитель Google Сергей Брин.