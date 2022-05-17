Ряд домов в Жетысуском районе Алматы временно отключат от горячей воды

С 9:00 до 18:00 19 мая 2022 года горячая вода не будет поступать в жилые дома и иные здания, расположенные на территории Жетысуского района в контуре улиц Жумабаева – Северное кольцо – Павлодарская – Палладина. Пресс-служба ТОО «Алматинские тепловые сети»

Как отметили в энергетической компании, ограничения вводятся для обеспечения горячим водоснабжением потребителей в период реконструкции на насосной станции.

Ранее сообщалось, что 18 мая в некоторых домах Бостандыкского района также не будет горячей воды.