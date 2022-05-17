В Казахстане изменили правила маркировки и производства алкоголя

С 17 апреля 2022 года исключена компетенция органов государственных доходов по маркировке и выдаче акцизных марок. То есть, исключены полностью слова «акцизные марки», теперь действуют только учетно-контрольные марки (УКМ) по алкогольной продукции. Данные изменения внесены приказом министра финансов РК от 5 апреля 2022 года №366.

Новую редакцию правил маркировки (перемаркировки) алкогольной продукции, за исключением виноматериала, пива и пивного напитка, учетно-контрольными марками и табачных изделий – акцизными марками, а также форм, содержания и элементов защиты акцизных и учетно-контрольных марок можно посмотреть здесь.

Также для приведения в соответствие приказом министра финансов РК от 14 апреля 2022 года №412 внесены изменения в правила организации деятельности акцизного поста. В новой редакции правил слова «акцизные марки» заменены словами «средства идентификации».

Внесены изменения в части замены терминов «виноматериал» на «вино наливом», «пиво и пивной напиток» на «пивоваренную продукцию» в статьи Налогового кодекса. При этом в отраслевом законе о государственном регулировании слова «виноматериал», «пиво и пивной напиток» сохранились. Изначально изменения вносились в целях приведения в соответствие Налогового кодекса с Техническим регламентом ЕАЭС «О безопасности алкогольной продукции», который должен был вступить в силу с 1 января текущего года. Ввиду того, что срок вступления был перенесен на 2024 год, пришлось вносить изменения в отраслевое законодательство РК.

Соответствующие изменения внесены приказом министра финансов от 13 апреля 2022 года №404 в правила оснащения технологических линий производства этилового спирта и (или) алкогольной продукции КПУ. В данные правила внесены изменения в связи с дополнением слова «виноматериал» к «вину наливом», то есть ранее было только «вино наливом», теперь в скобках добавлено слово «виноматериал», как в отраслевом законе. По сути, вином налива является виноматериал.

Кроме того, с 1 января текущего года необходимо на линиях производства водок и водок особых дополнительно к КПУ установить счетчики электроэнергии. Измененные правила можно посмотреть здесь.

Также в Комитете государственных доходов напомнили, что с января 2022 года ставка акциза на пивоваренную продукцию составляет 79 тенге за литр. Ранее она была равна 57 тенге за литр пивоваренной продукции.