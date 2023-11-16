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Правила маркировки алкогольной продукции изменили в Казахстане

Правила маркировки алкогольной продукции изменили в Казахстане Фото: pexels
Заместитель премьер-министра – министр финансов приказом от 14 ноября 2023 года внес изменения в Правила маркировки (перемаркировки) алкогольной продукции, за исключением вина наливом (виноматериал) и пивоваренной продукции, учетно-контрольными марками, сообщает Zakon.kz.

Из заголовка документа, а также в ряде норм по тексту исключили указание на виноматериалы. Заголовок теперь выглядит так: "Правила маркировки (перемаркировки) алкогольной продукции, за исключением вина наливом и пивоваренной продукции, учетно-контрольными марками".

Внесены изменения в п.1, в соответствии с которыми Правила маркировки (перемаркировки) алкогольной продукции, за исключением вина наливом и пивоваренной продукции, учетно-контрольными марками разработаны в соответствии с пп.1) п.15 статьи 172 Налогового кодекса и определяют порядок маркировки (перемаркировки) алкогольной продукции, за исключением вина наливом и пивоваренной продукции (алкогольная продукция) учетно-контрольными марками.

Маркировке учетно-контрольными марками подлежит алкогольная продукция, за исключением вина наливом и пивоваренной продукции, разлитая в потребительскую тару в соответствии с нормативной и технической документацией.

Изменились требования к размещению учетно-контрольной марки на алкогольной продукции. Так, в п. 3 теперь говорится:

"Учетно-контрольная марка наклеивается голограммой в нижнем направлении на потребительскую тару таким образом, чтобы при вскрытии потребительской тары нарушалась целостность учетно-контрольной марки в целях исключения ее повторного использования (за исключением жестяной тары)."

Приказ вводится в действие 26 ноября 2023 года.

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