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11:05 17.05.2022

Казахстанский фильм завоевал Гран-при кинофестиваля в Лос-Анджелесе

фильм, Гран-при, приз Фото: kazakhfilmstudios.kz
Новая картина «Штурм» режиссера Адильхана Ержанова завоевала Гран-при фестиваля LA Asian Pacific Film Festival – Grand Jury Award for Best Narrative Feature, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в AO «Казахфильм» им. Шакена Айманова, фильм рассказывает о школе в селе Каратас, захваченной группой неизвестных.

Детей берут в заложники, но не предъявляют никаких требований. Местный учитель Тазши собирает штурмовую группу из родителей, поскольку из-за снежной бури нет возможности рассчитывать на быстрое подкрепление из города, – уточнили в киностудии.

Главные роли, как сообщается, исполнили Азамат Нигманов, Александра Ревенко, Берик Айтжанов, Данияр Алшинов, Нурлан Батыров, Теоман Хос, Еркен Губашев, Нурбек Мукушев и Ерден Телемисов.

Стоит отметить, что ранее картина завоевала Гран-при и Приз критиков на кинофестивале во Франции.

Анастасия Московчук
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