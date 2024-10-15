Казахстанский фильм отобрали на кинофестиваль в Испании

Казахстанский фильм "Madina" покажут на кинофестивале Asian Film Festival Barcelona в Испании, сообщает Zakon.kz.

О новости рассказала актриса Мадина Акылбек на своей странице в Instagram. Режиссером фильма выступила Айжан Касымбек.

Главная героиня – молодая мать-одиночка Мадина. Днем она преподает танцы детям и взрослым, а вечером работает танцовщицей на мероприятиях. Перерывы между сменами Мадина проводит с семьей, взваливая на себя их проблемы.

Известно, что фильм частично основан на реальной истории актрисы Мадины Акылбек. В сентябре на кинофестивале театра и кино "Амурская Осень 2024" актриса получила награду за лучшую женскую роль. О дате проведения фестиваля в Испании она пообещала сообщить дополнительно.

Другой казахстанский фильм – "Бауырына салу" выдвинули на соискание премии "Оскар".