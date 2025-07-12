Казахстанский фильм получил главную награду кинофестиваля в Италии

Фильм казахстанского режиссера Асхата Кучинчерекова "Бауырына салу" завоевал главную награду 23-го международного кинофестиваля Ischia Film Festival, который проходит на острове Искья в Италии, сообщает Zakon.kz.

Лента одержала победу в номинации "Лучший полнометражный фильм", передает пресс-служба Министерства культуры и информации. Фильм, получивший до этого много наград, официально был выдвинут от Казахстана на премию "Оскар-2025" в категории "Лучший фильм на иностранном языке".

Сюжет фильма рассказывает историю мальчика, который, согласно древней казахской традиции, воспитывается бабушкой. После ее ухода из жизни ему приходится возвращаться к родителям и строить отношения, по сути, с чужими ему людьми в новой среде.

Кинофестиваль Ischia Film Festival, основанный в 2003 году, является одним из самых живописных и самобытных в Европе. Главная его особенность – внимание к визуальной среде кино и художественной роли мест съемок, благодаря чему каждая кинолента рассматривается в контексте культурного и природного пространства.

С 3 по 7 июля киноленты "Операция Набат" и "Братья" участвовали на кинофестивале стран ШОС-2025 в китайском Чунцине.