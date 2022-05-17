В МВД напомнили о правилах регистрации трудовых мигрантов
Уведомления отправляются такими способами:
подача уведомления в органы внутренних дел по адресам, размещенным на сайте МВД РК;
с помощью электронной цифровой подписи через визово-миграционный портал (или egov.kz);
через информационную систему e-Qonaq.
После этого нужно оформить трудовому иммигранту разрешение для выполнения работ (оказания услуг) у работодателей – физических лиц в домашнем хозяйстве на территории административно-территориальной единицы, в которой оно выдано.
Разрешение вправе получить иностранцы, являющиеся гражданами стран, с которыми Республикой Казахстан заключены соглашения о безвизовом порядке въезда и пребывания. Возможность пребывания в Казахстане без виз сроком не менее трех месяцев предусматривается для граждан Азербайджана, Узбекистана и Таджикистана.
Чтобы получить разрешение, иностранцу нужно прийти в ЦОН по месту временного нахождения и предоставить:
заявление;
квитанцию об уплате предварительного платежа по индивидуальному подоходному налогу;
паспорт с отметкой о пересечении границы;
справки о медицинском освидетельствовании иностранца, о прохождении дактилоскопирования и фотографирования;
медицинскую страховку;
трудовой договор между работодателем и услугополучателем.
Для продления разрешения:
заявление о продлении;
квитанцию об уплате предварительного платежа по индивидуальному подоходному налогу, ранее выданное разрешение трудовому иммигранту;
трудовой договор.
Разрешение трудовому иммигранту выдается на срок, указанный в заявлении о выдаче разрешения: от одного до трех месяцев. Максимальный срок разрешения трудовому иммигранту не может превышать 12 месяцев.
Новое разрешение трудовому иммигранту выдается не ранее чем через 30 календарных дней после окончания срока предыдущего разрешения.
После получения разрешения на трудовую деятельность у физического лица иностранцу необходимо оформить разрешение на временное проживание в Казахстане.
Если иностранец не оформил документы, то он получит штраф в размере 25 МРП, либо административный арест до 10 суток, либо выдворение за пределы страны.
Физические лица, которые вовремя не оформили документы на право пребывания иностранцев, получат штраф в размере 25 МРП.