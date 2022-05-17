В МВД напомнили о правилах регистрации трудовых мигрантов

Уведомления отправляются такими способами:

подача уведомления в органы внутренних дел по адресам, размещенным на сайте МВД РК;

с помощью электронной цифровой подписи через визово-миграционный портал (или egov.kz);

через информационную систему e-Qonaq.

После этого нужно оформить трудовому иммигранту разрешение для выполнения работ (оказания услуг) у работодателей – физических лиц в домашнем хозяйстве на территории административно-территориальной единицы, в которой оно выдано.

Разрешение вправе получить иностранцы, являющиеся гражданами стран, с которыми Республикой Казахстан заключены соглашения о безвизовом порядке въезда и пребывания. Возможность пребывания в Казахстане без виз сроком не менее трех месяцев предусматривается для граждан Азербайджана, Узбекистана и Таджикистана.

Чтобы получить разрешение, иностранцу нужно прийти в ЦОН по месту временного нахождения и предоставить: