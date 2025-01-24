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Общество

В МВД напомнили об ответственности за ложное сообщение об акте терроризма

Полиция, полицейский, полицейские, полиция зимой, полицейский зимой, полицейские зимой, патрульная полиция, патруль, сотрудник полиции, сотрудники полиции, полиция зима, фото - Новости Zakon.kz от 24.01.2025 08:49 Фото: Zakon.kz
В 2024 году органы внутренних дел зарегистрировали 247 уголовных дел за заведомо ложные сообщения об установленных на различных объектах взрывных устройствах, сообщает Zakon.kz.

За совершение фактов "лжетерроризма" задержано 48 подозреваемых, из них 15 оказались несовершеннолетними.

Уголовное наказание получили 13 человек, в том числе один подросток. В случае, если отправитель ложных сообщений не достиг возраста уголовной ответственности, его родители привлекаются к административной ответственности за непринятие мер по воспитанию детей.

"В прошлом году такие меры приняты к 6 взрослым. Кроме того, по решению суда к преступнику предъявляется иск по возмещению ущерба, причиненного владельцу объекта посягательства или государству из-за ложного вызова. Размер ущерба может достигать двух миллионов тенге. За заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 5 тысяч месячных расчетных показателей, а также ограничение либо лишение свободы на 5 лет", – рассказал старший оперуполномоченный по особо важным делам департамента по противодействию экстремизму МВД Азамат Хасенов.

Ранее стало известно, что жительницу Астаны семь лет истязал бывший муж.

Аксинья Титова
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