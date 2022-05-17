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Законодательство РК
12:40 17.05.2022

Вынесен приговор экс-заместителю акима и начальнику управления строительства Атырауской области

Суд Фото: Zakon.kz
Бывшего заместителя акима и начальника управления строительства Атырауской области обвинили в получении взятки за содействие в подписании акта приемки одного из крупных социальных объектов в городе Кульсары. Приговор еще не вступил в законную силу, передает корреспондент Zakon.kz.

Суд постановил признать виновным экс-замакима Атырауской области Нурлана Таубаева и назначить наказание 10 лет лишения свободы в учреждении минимальной безопасности с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе.

Бывшего начальника областного управления строительства Тимура Басарова приговорили к пяти годам лишения свободы в учреждении минимальной безопасности с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе.

В июле 2020 года акиматом Атырауской области принято решение о строительстве больницы в Кульсары. Строительные работы выполнялись ТОО «БКК». Подсудимый Таубаев, являясь заместителем акима области и курируя сферу строительства, встретился с заместителем директора ТОО «БКК» и потребовал взятку в размере 10% от суммы договора. Позже сумма взятки при участии подсудимого Басарова была оговорена в размере 7% - 185 500 000 тенге. Таубаев поручил подсудимому Басарову забрать денежные средства. После чего Басаров получил от потерпевшего взятку в размере 185 730 004 тенге (423 900 долларов США и 5 000 000 тенге). При передаче взятки Басаров был задержан сотрудниками антикоррупционной службы.Суд

Приговор не вступил в законную силу.

В сентябре 2020 года первый замакима Атырауской области и начальник управления строительства региона были задержаны по подозрению в получении взятки в размере 182 млн тенге.

Ирина Мишура
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