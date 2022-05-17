Можно галочку или плюс: порядок голосования на референдуме объяснили в ЦИКе

Сам бюллетень, текст и форму утвердили. Бюллетени должны быть заполнены в кабине для тайного голосования. Каждый заполняет его лично. При заполнении запрещается присутствие кого бы то ни было, кроме голосующего. Если отдельные граждане не могут по состоянию здоровья или иных причин заполнить самостоятельно, они вправе воспользоваться услугами другого гражданина, но не услугами организаторов и наблюдателей референдума. Зампредседателя ЦИК Константин Петров

По словам Петрова, гражданин ставит любую отметку в пустом квадрате справа от варианта ответа, за который он голосует.

Один вопрос, два варианта ответа. Надо выбрать и поставить одну отметку – можно галочку, можно плюс, можно крестик, можно обвести. Но волеизъявление должно быть понятно. Не допускается проставление отметок карандашом, а также внесение в них каких бы то ни было исправлений. Заполненный бюллетень опускается в урну для голосования. Константин Петров

Зампредседателя ЦИК добавил, что признаются действительными, но не учитываются при подсчете голосов бюллетени, в которых отмечены все варианты ответов на вопрос, вынесенный на референдум.

Недействительными также признаются бюллетени, в которых отметка поставлена карандашом, носит следы подчистки или иного способа подделки. Бюллетени со следами исправления будут признаны недействительными. Заместитель председателя ЦИК Константин Петров

5 июня 2022 года голосование проводится с 07:00 до 20:00 по местному времени. О времени и месте голосования участковая комиссия референдума оповещает граждан не позднее, чем за десять дней до дня проведения голосования через средства массовой информации, а также иными способами – до 25 мая 2022 года.

В день голосования – с момента открытия участка для голосования и до установления результатов подсчета голосов на участке референдума – вправе присутствовать представители общественных объединений республики и наблюдатели от иностранных государств и международных организаций.

Средства массовой информации освещают ход подготовки и проведения референдума, их представителям, аккредитованным при комиссиях референдума, гарантируется доступ на мероприятия, связанные с проведением референдума.