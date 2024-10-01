О порядке голосования на референдуме по АЭС рассказали в ЦИК

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Константин Петров на брифинге 1 октября 2024 года рассказал, почему в некоторых избирательных голосование начнется на час раньше, сообщает Zakon.kz.

Спикер отметил, что будет задействовано 10 325 избирательных участков. В большинстве процесс голосования начнется в 07:00 и завершится в 20:00.

"С 06:00 голосование начнется только на 84 участках – это в основном воинские части, некоторые вахтовые поселки, в связи с тем, что у них особый распорядок работы или службы. Это сделано для удобства граждан, которые принимают участие в референдуме", – добавил он.

Еще на 539 участках могут приступить к подсчету голосов после того, как проголосуют все включенные в списки. Это только те участки, которые образованы в воинских частях, домах отдыха, санаториях, следственных изоляторах и больницах.

"Это участки, где контингент временный, куда не приедут дополнительные люди с открепительными удостоверениями. Это норма закона: за 10 дней она должна была быть реализована и она реализована во всех регионах, то есть приступают к подсчету голосов после того, как все проголосуют на 539 таких участках. Во всех остальных участках голосование будет проходить до 20:00, вне зависимости от того, проголосовали все включенные в список или нет, так как, возможно, граждане, которые получили и получают сейчас открепительные удостоверения, окажутся в пределах этого участка и изъявят желание проголосовать на нем", – пояснил спикер.

Ранее секретарь Центральной избирательной комиссии Мухтар Ерман рассказал, кто будет наблюдать за ходом референдума по вопросу строительства АЭС в Казахстане, который пройдет 6 октября.