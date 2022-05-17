13:35 17.05.2022
Сбежавший солдат в Актау найден
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Поиски пропавшего военнослужащего в Актау завершены: он самостоятельно вернулся. Как отметили в пресс-службе РгК «Батыс», после того, как Адилбеков Баглан самовольно покинул место службы, он встретился с родителями, сообщает Zakon.kz.
17 мая 2022 года около 07:15 военнослужащий воинской части 6656 рядовой Адилбеков Баглан самостоятельно прибыл в опорный пункт полиции Актау.Пресс-служба РгК «Батыс»
Ранее cообщали, что 14 мая во время несения патрульно-постовой службы Адилбеков не вернулся на место сбора и убытия войсковых нарядов в воинскую часть. Таким образом, он самовольно покинул место службы.
Рядовой встретился со своими родителями. Проводится служебное расследование.Пресс-служба РгК «Батыс»