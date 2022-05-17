Сбежавший солдат в Актау найден

17 мая 2022 года около 07:15 военнослужащий воинской части 6656 рядовой Адилбеков Баглан самостоятельно прибыл в опорный пункт полиции Актау. Пресс-служба РгК «Батыс»

Ранее cообщали, что 14 мая во время несения патрульно-постовой службы Адилбеков не вернулся на место сбора и убытия войсковых нарядов в воинскую часть. Таким образом, он самовольно покинул место службы.

Рядовой встретился со своими родителями. Проводится служебное расследование. Пресс-служба РгК «Батыс»