Мать погибшей в Грузии Асель Айтпаевой: Мою дочь убили

С 4 по 5 мая ознакомилась с делом о смерти нашей дочери Асель. Мы с супругом не были согласны с версией о падении моего ребенка в Грузии. Вчера я просила Генеральную прокуратуру, чтобы сделали ситуационную экспертизу. У меня есть все доказательства на руках, что она у меня сама не выбросилась. У меня есть доказательства, что ее убили и просто выкинули. Я вчера пришла в Генпрокуратуру и написала ходатайство, чтобы сделать эту экспертизу. Утром я получила отказ из полиции из-за того, что это произошло якобы не в нашей стране, хотя по закону они имеют право направить туда эксперта. Мама умершей Асель Айтпаевой – Айсулу Айтпаева

Позже она пояснила, что ситуационная экспертиза показывает, как при падении человек лежал, и по расположению можно сделать вывод, сам он упал или его выкинули.

Фото: Zakon.kz

Зачем моему ребенку суицид, если есть доказательства, что она не сама упала, не скинулась сама. Дело расследуют как доведение до самоубийства, но она этого не делала. Любой человек, падая с любого этажа, ломает ноги, руки, а тут всего этого нет, нам даже в морге в Грузии так сказали, у меня все доказательства на руках. Мы хотим, чтобы проверили. Я просто защищаю честь своего ребенка. Айсулу Айтпаева

Фото: Zakon.kz

Это громкое дело. Почему МВД не расследует это дело через МИД РК? Дело длится целый год. В течение этого года наш следователь и наш бывший адвокат водили нас за нос. До этого времени молчали и не говорили, что внутренние органы нашей дочери находятся в Грузии, что надо делать эту экспертизу о падении. Получается, они скрыли все это от нас. Зачем? И почему? Я отказываюсь, чтобы дело вели в ДП, так как они обманывают, я им не доверяю, пусть дело берет МВД. Папа погибшей Асель Айтпаевой – Алтай Айтпаев

Айсулу и Алтай Айтпаевы хотят, чтобы дело о смерти их дочери расследовало МВД РК.

26-летняя казахстанка Асель Айтпаева погибла в Грузии при невыясненных обстоятельствах в ночь на 5 мая. Девушка выпала из окна девятого этажа. Ее двоюродная сестра рассказала, что перед смертью Асель успела отправить аудиозапись своей подруге. На ней слышно, как неизвестный мужчина угрожает ей расправой.

В ходе следствия был задержан гражданин Грузии Зугдиди Бесик Тордуа, которого обвиняют в изнасиловании и доведении до самоубийства. Помимо этого полиция Нур-Султана задержала дальнего родственника Асель Мурата Мейрбекова. Его обвиняют в торговле людьми. СМИ сообщали, что девушку продали Мейрбекову ее родственники, у которых она жила в городе Рустави после приезда в Грузию.

7 мая в МИД РК прокомментировали смерть Асель Айтпаевой. Было сказано, что данное дело взято на особый контроль Посольства.