Опубликовано фото предполагаемого убийцы Асель Айтпаевой

Айсу Айтпаева, мама погибшей в Грузии 26-летней казахстанки, исключает версию самоубийства дочери. Она прибыла в Тбилиси и намерена ознакомиться с материалами дела, сообщает zakon.kz.

Следствие по делу пока ведется по двум статьям - изнасилование и доведение до самоубийства, один подозреваемый задержан, но в деле фигурирует еще один человек, причастность которого к смерти девушки устанавливается, передает Sputnik Грузия.

Айсу Айтпаева убеждена, что ее дочь убили. Она уже находится в Тбилиси и в первую очередь намерена опознать тело дочери в Национальном бюро судебной экспертизы имени Левана Самхараули.

Думаю, что мою дочь убили - выбросили из окна. Она не была таким ребенком, чтобы самой выброситься из окна. Она приехала в Грузию пять дней назад и работала здесь. Ранее Айсель не была знакома с задержанным, они познакомилась здесь и должны были вместе работать. В Грузию должен был приехать и мой муж, но у него возникли проблемы с документами. Айсу Айтпаева

Асель погибла 5 мая. Ее тело обнаружили у своего дома в Тбилиси. По одной из версий, она выбросилась с восьмого этажа. Уже на следующий день полиция задержала уроженца города Зугдиди Бесика Тордуа по обвинению в изнасиловании и доведении до самоубийства 26-летней девушки.

В Сети появилось фото подозреваемого. Оно опубликовано в Telegram-канале Qumash.

Как выяснили грузинские СМИ, это не единственный эпизод насилия в деле.

Есть запись разговора Айсель и Тордуа, в которой он оскорбляет ее и принуждает к самоубийству. На записи слышно также, как мужчина бьет девушку.

В той же записи девушка, которая по утверждению СМИ является Айсель Айтпаевой, говорит, что ее изнасиловал некий Мурад.

Грузинский телеканал Formula выяснил, что единственным человеком в окружении Айтпаевой в Тбилиси был гражданин Казахстана Мурад Мейрбегов – владелец фирмы, в которой работала девушка. Он уже покинул пределы Грузии.

Считается, что девушку продал Мейрбегову ее родственники, у которых она жила в городе Рустави после приезда в Грузию.

Телеканал Rustavi 2, в свою очередь, утверждает, что именно после конфликта с родственниками девушка переехала к 57-летнему Тордуа.

На данный момент Тордуа помещен в заключение до приговора суда, ему грозит до десяти лет лишения свободы.

6 мая появилась информация о том, что при невыясненных обстоятельствах в Грузии скончалась 26-летняя казахстанка Асель Айтпаева. Ее двоюродная сестра Айна высказал свою версию смерти родственницы. Согласно ей, поехать в Грузию Асель предложили дальние родственники. Затем муж родственницы ее изнасиловал, а потом продал местному предпринимателю. После чего девушку или убили, или она прыгнула сама, не выдержав издевательств.

7 мая в МИД РК прокомментировали смерть Асель Айтпаевой. Было сказано, что данное дело взято на особый контроль Посольства.

Генпрокуратура Грузии предъявила обвинение задержанному по делу об изнасиловании и доведении до самоубийства.

Следствие по делу продолжается.