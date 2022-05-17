Соцсеть «ВКонтакте» запустила собственный мессенджер

Как отмечается в сообщении пресс-службы компании, в VK Мессенджере можно общаться с друзьями из соцсети «ВКонтакте», а также со всеми контактами, записанными в телефонной книге смартфона.

Пользователям доступны групповые чаты на более чем тысячу человек, исчезающие сообщения, аудио- и видеозвонки без ограничений. Есть возможность записывать аудиосообщения и читать их расшифровки, отправлять музыку, стикеры, фото, видео и истории, а также файлы весом до 2 Гб, делиться геопозицией, переводить деньги. Если сообщение было отправлено человеку, которого нет в друзьях, он получит запрос на переписку. Пресс-служба компании «ВКонтакте»

Отмечается, что пользователям VK Мессенджера доступны функции, которых нет в основном приложении VK. Например, возможность скрыть время последней активности, а также переписка в фантом-чатах — спустя время все сообщения полностью исчезнут. Как уточнили разработчики, это удобный формат для случаев, когда не хочется, чтобы переписка хранилась длительное время.

Мессенджер поддерживает «темную тему» и предоставляет широкие возможности персонализации (настройка оформления приложения, отдельных чатов, к примеру, можно изменить размер шрифта и установить нужный фон). Также пользователи смогут архивировать неактуальные переписки и закреплять важные.

По словам специалиста СЕО компании «ВКонтакте» Марины Красновой, на данный момент мобильный VK Мессенджер доступен в бета-версии.