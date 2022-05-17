Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине
Спорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
15:31 17.05.2022

Казахстанские кикбоксеры завоевали 35 медалей на Кубке мира

Кикбоксинг Турция Медали Фото: Instagram/committee_sport
В Турции состоялся VII Кубок мира по кикбоксингу среди взрослых, молодежи и кадетов. Соревнования кикбоксеров прошли в категориях: фулл-контакт, лоу-кик и К1, сообщает Zakon.kz.

Более 40 стран мира отправили своих спортсменов на эти престижные соревнования, в их числе были и казахстанцы. Честь страны в составе национальной сборной защищали 48 кикбоксеров, завоевавших в обшей сложности 35 наград во всех возрастных категориях. В копилке сборной Казахстана – девять золотых, пять серебряных и 21 бронзовая медаль.

Кикбоксинг Кубок Мира Турция

Фото: Instagram/committee_sport

Из чемпионов Кубка мира особо отличились Акжол Косыбаев (51 кг), который стал лучшим в одной из самых зрелищных дисциплин К-1. Его примеру последовали Ануар Бакытжанулы (75 кг) и Нурсат Галымбекулы (свыше 91 кг), ставшие сильнейшими в дисциплине фулл-контакт.

Врывайтесь в майский квест Parimatch с призовым фондом в 50 млн тенге. Делайте любимые виды спорта еще интереснее!

Куандык Шынасилов
Турция
Лев Лещенко получил ИИН в алматинском ЦОНе
16.05.2022
Касым-Жомарт Токаев встретился с Владимиром Путиным
16.05.2022
Hyundai начал работу с клиентами в рамках программы льготного автокредитования – 2022 в РК
16.05.2022
Рабочий погиб на стройке в Нур-Султане
16.05.2022
Обстановка в Афганистане по-прежнему угрожает безопасности государств ОДКБ – Токаев
16.05.2022
Главная Топ LIVE Все