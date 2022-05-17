15:31 17.05.2022
Казахстанские кикбоксеры завоевали 35 медалей на Кубке мира
Фото: Instagram/committee_sport
В Турции состоялся VII Кубок мира по кикбоксингу среди взрослых, молодежи и кадетов. Соревнования кикбоксеров прошли в категориях: фулл-контакт, лоу-кик и К1, сообщает Zakon.kz.
Более 40 стран мира отправили своих спортсменов на эти престижные соревнования, в их числе были и казахстанцы. Честь страны в составе национальной сборной защищали 48 кикбоксеров, завоевавших в обшей сложности 35 наград во всех возрастных категориях. В копилке сборной Казахстана – девять золотых, пять серебряных и 21 бронзовая медаль.
Из чемпионов Кубка мира особо отличились Акжол Косыбаев (51 кг), который стал лучшим в одной из самых зрелищных дисциплин К-1. Его примеру последовали Ануар Бакытжанулы (75 кг) и Нурсат Галымбекулы (свыше 91 кг), ставшие сильнейшими в дисциплине фулл-контакт.
Фото: Instagram/committee_sport
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