Казахстанские кикбоксеры завоевали 35 медалей на Кубке мира

Более 40 стран мира отправили своих спортсменов на эти престижные соревнования, в их числе были и казахстанцы. Честь страны в составе национальной сборной защищали 48 кикбоксеров, завоевавших в обшей сложности 35 наград во всех возрастных категориях. В копилке сборной Казахстана – девять золотых, пять серебряных и 21 бронзовая медаль.

Фото: Instagram/committee_sport

Из чемпионов Кубка мира особо отличились Акжол Косыбаев (51 кг), который стал лучшим в одной из самых зрелищных дисциплин К-1. Его примеру последовали Ануар Бакытжанулы (75 кг) и Нурсат Галымбекулы (свыше 91 кг), ставшие сильнейшими в дисциплине фулл-контакт.

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