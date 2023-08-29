Казахстанцы завоевали 116 медалей на ЧМ-2023 по армрестлингу
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В частности, среди кадетов наши армрестлеры завоевали 16 золотых, 14 серебряных и 7 бронзовых медалей. В категории юношей наша копилка пополнена 26 золотыми, 9 серебряными и 8 бронзовыми наградами.
Фото: Instagram/drs_kz
В состязаниях молодежи в активе казахстанской сборной собралось 16 золотых, 15 серебряных и 5 бронзовых медалей.
"Соревнование прошло успешно. Для меня это были ответственные состязания. Нужно было доказать свой профессионализм и выносливость, старался не посрамить честь страны. Подготовка всех спортсменов была очень сильной и показали хорошие результаты. Спасибо моим тренерам, которые подготовили и поддержали меня".Бекжан Кожантай, чемпион мира в весе до 60 кг
На алматинском ЧМ-2023 по армрестлингу принимают участие более 1000 спортсменов из 52 стран. Честь нашей республики защищают 256 атлетов. Соревнования продлятся до конца текущей недели и завершатся 3 сентября. В программе мирового первенства еще запланированы выступления сильнейших армрестлеров планеты среди взрослых и ветеранов.