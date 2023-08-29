Казахстанцы завоевали 116 медалей на ЧМ-2023 по армрестлингу

В Алматы проходит 44-ый чемпионат мира по армрестлингу среди взрослых, кадетов, юношей, молодежи и ветеранов. В первые дни соревнований в молодежной категории хозяева заработали 58 золотых, 38 серебряных и 20 бронзовых медалей, сообщает Zakon.kz.

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В частности, среди кадетов наши армрестлеры завоевали 16 золотых, 14 серебряных и 7 бронзовых медалей. В категории юношей наша копилка пополнена 26 золотыми, 9 серебряными и 8 бронзовыми наградами.





Фото: Instagram/drs_kz

В состязаниях молодежи в активе казахстанской сборной собралось 16 золотых, 15 серебряных и 5 бронзовых медалей.

"Соревнование прошло успешно. Для меня это были ответственные состязания. Нужно было доказать свой профессионализм и выносливость, старался не посрамить честь страны. Подготовка всех спортсменов была очень сильной и показали хорошие результаты. Спасибо моим тренерам, которые подготовили и поддержали меня". Бекжан Кожантай, чемпион мира в весе до 60 кг

На алматинском ЧМ-2023 по армрестлингу принимают участие более 1000 спортсменов из 52 стран. Честь нашей республики защищают 256 атлетов. Соревнования продлятся до конца текущей недели и завершатся 3 сентября. В программе мирового первенства еще запланированы выступления сильнейших армрестлеров планеты среди взрослых и ветеранов.

