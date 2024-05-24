Синоптики рассказали, каким будет лето в Казахстане

В РГП "Казгидромет" озвучили предварительный прогноз на июнь, а также рассказали, стоит ли ожидать слишком жаркого лета в 2024 году, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Начальник Управления долгосрочных прогнозов погоды РГП "Казгидромет" Жулдыз Исабекова на брифинге отметила, что лето 2024 года будет жарким.

По предварительным прогнозам, температура в июне на большей части республики будет выше нормы на 1-2 градуса, а в юго-восточной и восточной части республики – около нормы. В целом, температурный фон на севере, в центре и востоке Казахстана будет колебаться от +20+25℃ до +30+38℃. На юге-юго-западе Казахстана от +25-30℃ до +35-39℃.

"40 градусов тепла я не озвучиваю, поскольку в мае мы обещали, что будет +40℃ на юге, но температура повышалась лишь до +33+34℃ и до +28℃ на северной половине. Поэтому, я думаю, сильно жаркого лета в этом году не будет", – объяснила Жулдыз Исабекова.

После она уточнила, что это лишь предварительный прогноз метеорологов, который еще будет уточняться как на июль, так и на август.

Ранее синоптики заявили, что с 25 по 27 мая в Казахстане сохранится холодная погода.