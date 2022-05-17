Директоров школ могут уволить за низкие баллы на ЕНТ у обладателей «Алтын белгі»

Первое нововведение в процедуре сдачи ЕНТ в текущем году касается обладателей «Алтын белгі».

Если школьник получил «Алтын белгі», но набрал очень низкие баллы на ЕНТ (50 баллов некоторые не могут набрать), то в таких ситуациях мы должны призвать к ответственности руководство школ. Руководство школ по этому вопросу будет напрямую привлекаться к ответственности, вплоть до увольнения. Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов

Глава Минобразования пообещал, что эта работа будет на контроле министерства, и обратил на это внимание руководителей управлений и отделов образования.

Еще одно нововведение, по словам министра, касается рейтинга школ и регионов по результатам ЕНТ.

У нас никакого рейтинга по школам, регионам по результатам ЕНТ не будет и не было в последние годы, он не проводился. Но при этом, как мы с вами договаривались, в этом году мы впервые будем проводить тематический анализ, чтобы определить, по какой теме имеются затруднения у наших школьников. Это не рейтинг – здесь ставится другая задача по пересмотру образовательных программ, по курсам повышения квалификации. Асхат Аймагамбетов

26 апреля стало известно, что в 2022 году выпускников школ ждут изменения — претенденты на знак отличия «Алтын белгi» могут подтвердить свои знания только в Назарбаев Интеллектуальные школы (НИШ).