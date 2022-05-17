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Законодательство РК
17:00 17.05.2022

Токаев провел совещание с руководством правительства

Нур-Султан, акорда, правительство, заседание Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел рабочее совещание с участием премьер-министра Алихана Смаилова, руководителя Администрации президента Мурата Нуртлеу, членов правительства и руководства АО «Самрук-Казына», передает Zakon.kz.

Как сообщается на сайте Акорды, на совещании рассмотрен комплекс вопросов казахстанско-российского торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, взаимодействия приграничных регионов.

По итогам совещания президент дал ряд конкретных поручений. В частности, перед руководством правительства поставлена задача провести инвентаризацию нерешенных вопросов двустороннего взаимодействия в соответствии с казахстанским законодательством и с учетом геоэкономических реалий, – отмечается в сообщении.
Динара Халдарова
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