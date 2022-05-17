Токаев провел совещание с руководством правительства

Как сообщается на сайте Акорды, на совещании рассмотрен комплекс вопросов казахстанско-российского торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, взаимодействия приграничных регионов.

По итогам совещания президент дал ряд конкретных поручений. В частности, перед руководством правительства поставлена задача провести инвентаризацию нерешенных вопросов двустороннего взаимодействия в соответствии с казахстанским законодательством и с учетом геоэкономических реалий, – отмечается в сообщении.