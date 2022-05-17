17:00 17.05.2022
Токаев провел совещание с руководством правительства
Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел рабочее совещание с участием премьер-министра Алихана Смаилова, руководителя Администрации президента Мурата Нуртлеу, членов правительства и руководства АО «Самрук-Казына», передает Zakon.kz.
Как сообщается на сайте Акорды, на совещании рассмотрен комплекс вопросов казахстанско-российского торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, взаимодействия приграничных регионов.
По итогам совещания президент дал ряд конкретных поручений. В частности, перед руководством правительства поставлена задача провести инвентаризацию нерешенных вопросов двустороннего взаимодействия в соответствии с казахстанским законодательством и с учетом геоэкономических реалий, – отмечается в сообщении.