Токаев провел совещание с руководством МВД

Глава государства Касым-Жомарт Токаев 2 сентября 2023 года провел совещание с руководящим составом МВД, сообщает Zakon.kz.

Открывая встречу, как сказано в сообщении Акорды, президент представил нового министра внутренних дел Ержана Саденова.

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Глава государства отметил, что вновь назначенный руководитель ведомства имеет 30-летний стаж службы в органах внутренних дел, он прошел путь от оперуполномоченного районного звена до заместителя министра.

Фото: akorda.kz

Кроме того, президент поблагодарил бывшего министра Марата Ахметжанова за проделанную работу, особо отметив ряд позитивных изменений в организации деятельности органов внутренних дел в период его руководства, в том числе внедрение цифровых технологий, автоматическую фиксацию нарушений правил дорожного движения, а также повышение уровня открытости работы полиции.

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Обращаясь к участникам совещания, Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что во вчерашнем Послании народу Казахстана им даны конкретные поручения по улучшению благополучия наших граждан и кардинальным социально-экономическим преобразованиям.

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Реализация этих планов во многом зависит от состояния правопорядка, в поддержании которого важнейшая роль отводится полиции.

Фото: akorda.kz

Глава государства заявил о необходимости новых идей по переформатированию работы органов внутренних дел, выстраиванию устойчивых коммуникаций с населением и институтами гражданского общества.

"Нужно продолжить развитие сервисной полиции, предложив взаимовыгодные формы сотрудничества с населением, которые позволят на деле обеспечить соблюдение принципа нулевой терпимости к правонарушениям. Требует серьезной коррекции и система защиты прав несовершеннолетних. Следует обеспечить реализацию поручений, данных мною на расширенном заседании коллегии МВД 30 июня текущего года. Задачи очень серьезные, и для их успешного решения требуется сплоченность всего личного состава и в первую очередь руководства министерства". Касым-Жомарт Токаев

В заключении президент пожелал руководству МВД успехов в качественной и своевременной реализации поставленных задач.