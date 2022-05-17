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Законодательство РК
17:02 17.05.2022

Кокпар перерос в погром в Алматинской области: задержан организатор

кокпар, участники, задержание Фото: pixabay
Полицейские задержали организатора и трех участников несанкционированного кокпара, проведеного в Карасайском районе Алматинской области, сообщает Zakon.kz.

По данным полиции области, кокпар был организован 66-летним жителем Каскелена по случаю дня рождения племянника.

Конная игра проходила в поле на окраине Каскелена, но позднее переместилась на городские улицы. Задержанные лица привлекаются к ответственности по ст. 434 КРК об АП «Мелкое хулиганство» и ст. 614 КРК об АП «Создание препятствий для транспортных средств». Пресс-служба ДП Алматинской области

В настоящее время, как уточнили в ведомстве, полиция продолжает розыск остальных участников кокпара, в том числе всадника, повредившего авто 34-летнего горожанина.

Напомним, что 15 мая участники кокпара состязались на проезжей части в Каскелене.

Как было отмечено в соцсетях, всадники начали портить припаркованные машины. Лошади своими копытами оставляли на авто огромные вмятины и царапины.

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