Кокпар перерос в погром в Алматинской области: задержан организатор

По данным полиции области, кокпар был организован 66-летним жителем Каскелена по случаю дня рождения племянника.

Конная игра проходила в поле на окраине Каскелена, но позднее переместилась на городские улицы. Задержанные лица привлекаются к ответственности по ст. 434 КРК об АП «Мелкое хулиганство» и ст. 614 КРК об АП «Создание препятствий для транспортных средств». Пресс-служба ДП Алматинской области

В настоящее время, как уточнили в ведомстве, полиция продолжает розыск остальных участников кокпара, в том числе всадника, повредившего авто 34-летнего горожанина.

Напомним, что 15 мая участники кокпара состязались на проезжей части в Каскелене.

Как было отмечено в соцсетях, всадники начали портить припаркованные машины. Лошади своими копытами оставляли на авто огромные вмятины и царапины.