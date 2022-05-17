В Афганистане все еще остаются боевики различных экстремистских движений – политолог

На сегодняшний день основной миссией ОДКБ является обеспечение международной и региональной безопасности, укрепление мира и стабильности, защита территориальной целостности и суверенитета государств-членов. По мнению политолога, директора Казахстанского института общественного развития Казбека Майгельдинова, для Центральной Азии и стран – участниц Организации это имеет важное значение в борьбе против терроризма и экстремизма и других вызовов, угрожающих их безопасности.

В выполнении задач ОДКБ активное участие принимает казахстанская сторона. На юбилейном саммите Организации, прошедшем в Москве, президент Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание государств-членов на двух моментах: дальнейшем развитии потенциала ОДКБ и противодействии международному терроризму и экстремизму, в том числе незаконному обороту наркотиков и оружия и нелегальной миграции. Политолог Казбек Майгельдинов

Особенно на эти вопросы необходимо обращать внимание в связи с обстановкой в Афганистане, где вооруженные группировки до сих пор проявляют активность, считает политолог: «Такая ситуация угрожает безопасности и стабильности соседних государств. Поэтому президент правильно сказал, что Организации Договора коллективной безопасности необходимо учитывать все потенциальные угрозы и еще больше уделять внимания обеспечению безопасности южных рубежей Центральной Азии».

Летом 2021 года, после ухода с территории Афганистана войск США, к власти пришло движение «Талибан». В конце того же года на заседании Генеральной ассамблеи ООН поднимался вопрос о том, что если не обеспечить стабильность Афганистана, то произойдет максимальный рост оборота наркотических средств, разгул преступности, пропаганда и распространение экстремизма, терроризма и вместе с тем усилится поток нелегальных мигрантов. И сегодня уже наблюдается рост незаконной миграции: из-за экономического и продовольственного кризиса в Афганистане значительно увеличилось количество беженцев. Политолог Казбек Майгельдинов

Один из основных каналов сбыта афганского героина проходит через Таджикистан, Узбекистан, Казахстан и далее в Россию.

Так называемый северный маршрут афганского наркотрафика, который связывает Афганистан с огромными рынками России и Европы, тянется также через центральноазиатские страны. К тому же на данный момент в Афганистане все еще остаются различные экстремистские движения, боевики. Их выход на территорию стран Центральной Азии угрожает распространением терроризма и экстремизма. Казахстан не раз поднимал на трибунах Совета Безопасности ООН вопросы обеспечения региональной безопасности в контексте стабилизации ситуации в Исламской Республике Афганистан и на саммите ОДКБ президент еще раз сказал об этом. Политолог Казбек Майгельдинов

Второй вопрос, который затронул Касым-Жомарт Токаев в Москве, это присоединение ОДКБ к миротворческой деятельности ООН. По мнению политолога, это очень важный, актуальный вопрос, решение которого укрепит правосубъектность ОДКБ и даст возможность миротворческим силам Организации участвовать в международных операциях по поддержанию мира.

В принципе, казахстанцы участвуют в миротворческих операциях ООН, например, Казахстанский миротворческий батальон (Казбат). Но ОДКБ в ближайшем будущем должна поднять свой уровень и подключиться к миротворческой деятельности ООН. Во время январских событий в Казахстане как раз таки миротворческие силы ОДКБ обеспечивали безопасность стратегических объектов без единого выстрела. Это говорит о зрелости Организации, ее способности противостоять современным вызовам и угрозам, успешно проводить миротворческие операции, четко взаимодействовать с военными структурами и спецслужбами государств – членов ОДКБ. Политолог Казбек Майгельдинов

Учитывая все эти реалии, очень важно совершенствовать и оптимизировать деятельность ОДКБ, наращивать скоординированные действия на международной арене, повышать боеготовность и миротворческий потенциал ОДКБ, и Казахстан готов принять в этом активное участие, считает политолог.