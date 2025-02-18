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События

В ОДКБ сделали заявление о "возврате денег пострадавшим от мошенничества"

Флаги ОДКБ, Организация Договора о коллективной безопасности, флаги стран ОДКБ, ОДКБ, фото - Новости Zakon.kz от 18.02.2025 15:31 Фото: akorda.kz
Мошенники стали завлекать потенциальных жертв от лица Организации Договора о коллективной безопасности, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в самой организации 18 февраля 2025 года, злоумышленники в соцсетях предлагают новую "услугу": обещают помочь вернуть деньги, "если вас обманул брокер". При этом они прикрываются именем ОДКБ.

На приложенном к публикации скриншоте объявление о том, что в ОДКБ якобы есть "Служба отмены денежных переводов", и киберполиция совместно с ОДКБ возвращает деньги пострадавшим от мошенничества.

"Будьте бдительны!" – просят в организации.

Фото: ОДКБ

Отметим, что аферисты стали действовать не только от ОДКБ, но и от имени министра внутренних дел Казахстана Ержана Саденова. 

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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