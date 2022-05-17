Астрологи рассказали, как подобрать подругу по знаку зодиака

Как пишет интернет-издание «Пятый канал», астрологи рассказали, с кем у представительниц разных знаков зодиака складывается крепкая и честная дружба на года.

Овен

Рожденные под этим созвездием импульсивны, эмоциональны и всегда говорят то, что думают.

Не стоит удивляться безбашенным идеям Овнов – они жаждут приключений, так что с ними всегда интересно проводить время. Также они всегда готовы помочь и пойдут на любые жертвы ради друзей. Однако если ты обидишь девушку-Овна, то она запомнит это надолго, а тебе придется постараться, чтобы выпросить прощение.

Они хорошо ладят со Львами, Стрельцами, Близнецами и Водолеями.

Телец

У представительниц этого знака зодиака всегда замечательное настроение и они поднимают его окружающим, так как никогда не унывают – с ними весело в любой компании.

Тельцы могут с легкостью организовать любой праздник и позаботятся о том, чтобы каждому рядом с ними было весело. Также они всегда готовы выслушать даже многочасовую историю про то, как ты несчастна, и помочь мудрым советом. Если твоя подруга – Телец, то можешь даже не сомневаться, что во время шопинга вы подберете самые стильные наряды.

Они хорошо ладят с Козерогами, Раками, Рыбами и Девами.

Близнецы

С рожденными под этим созвездием можно отправляться в любое путешествие и не переживать, что что-то пойдет не так – они очень общительны и активны.

Женщины-Близнецы – отличные собеседники и верные подруги. Однако их настроение может часто меняться, и никогда нельзя знать наверняка, чего ожидать от представительниц этого знака зодиака через несколько минут. Поэтому если не учитывать этот факт, то могут возникнуть сложности в построении хороших взаимоотношений.

Они хорошо ладят с Водолеями, Овнами, Весами и Львами.

Раки

Дружба с девушками-Раками может длиться годами, так как они могут жертвовать собой ради подруги, и они очень преданны.

Они очень отзывчивы, умеют сочувствовать и готовы прийти на помощь в любое время суток. Однако не стоит забывать, что Раки очень ранимы – их легко задеть и обидеть. Поэтому с рожденными под этим созвездием нужно всегда быть очень аккуратными.

Они хорошо ладят с Рыбами, Девами, Скорпионами и Тельцами.

Львы

Представительницы этого знака зодиака очень ответственны и всегда выполняют свои обещания.

Девушки-Львы готовы разбиться в лепешку, но ответят за свои слова. Того же они ждут и от друзей. Они могут найти общий язык с кем угодно, поэтому у Львов обычно более трех подруг. Они ненавидят вранье, сразу замечают неискренность со стороны подруги и могут немедля прекратить с ней дружбу. Львы всегда готовы помочь друзьям, даже если они находятся на другом конце Земли, так как для них дружба значит очень многое.

Они хорошо ладят со Стрельцами, Близнецами, Овнами и Весами.

Девы

У рожденных под этим созвездием не так много подруг, так как они достаточно скромны и неуверенны в себе, но зато они проверены годами, и их дружба очень крепка.

Девы очень спонтанны. Несмотря на свою прагматичность и скрупулезность, они могут резко менять решения. Также их настроение зависит от внешних факторов. Они всегда говорят по делу и аргументируют свою позицию. Кроме того, у них хорошо развита интуиция, так что к их советам стоит прислушиваться.

Они хорошо ладят с Тельцами, Козерогами, Скорпионами и Раками.

Весы

Девушки-Весы легко заводят новые знакомства, причем могут даже перезнакомить всех вокруг, так как они очень общительны и дружелюбны.

Они производят хорошее впечатление и любят быть в центре внимания. С ними никогда не бывает скучно. Они легки на подъем и всегда поддержат любую безбашенную идею.

Они хорошо ладят с Близнецами, Стрельцами, Львами и Водолеями.

Скорпионы

У представительниц этого знака зодиака мало друзей, так как они их выбирают весьма тщательно.

Девушки-Скорпионы достаточно скрытные и редко делятся своими чувствами. Они очень ревнивы и обидчивы, даже способны на месть. Рожденные под этим созвездием редко готовы делить своих подруг еще с кем-то. Могут даже устроить допрос с пристрастием или скандал. При этом они очень отзывчивые, верные и никогда не останутся в стороне, если у их подруги произошла беда. А помощь в ответ никогда не забудут и будут вечно благодарны.

Они хорошо ладят с Рыбами, Раками, Девами и Козерогами.

Стрельцы

Девушки-Стрельцы сильны, независимы и очень активны.

Они станут украшением любой вечеринки и поднимут настроение окружающим. Стрельцы всегда готовы к путешествиям и развлечениям. Так что смело берите их в свою компанию. Также они очень открыты, верны и стабильны. Того же они требуют и от своих друзей.

Они хорошо ладят с Овнами, Весами, Водолеями и Львами.

Козероги

Дружба для рожденных под этим созвездием – одно из важных составляющих в жизни, поэтому друзей у девушек-Козерогов мало, но они проверены временем.

Девушки-Козероги любят правду, очень принципиальны и с обостренным чувством справедливости. Они не любят сплетен. Также они очень амбициозны и всегда идут к своей цели, поэтому лучше не стоять у них на пути.

Они хорошо ладят с Тельцами, Скорпионами, Девами и Рыбами.

Водолеи

Представительницы этого знака зодиака имеют немало друзей, но они никого не выделяют – девушки-Водолеи со всеми в одинаковых отношениях.

Они любят веселье и всегда рады оказаться на вечеринке, у них почти всегда отличное настроение и боевой настрой. Девушки-Водолеи всегда готовы выслушать, но не склонны к нравоучениям. Они также очень ответственны. Всегда составляют план, чтобы сделать все вовремя и правильно.

Они хорошо ладят с Овнами, Весами, Близнецами и Стрельцами.

Рыбы

Девушки-Рыбы очень отзывчивы к своим подругам – они всегда готовы поддержать, пожалеть и погладить по головке.

Они достаточно скрытны. Им важно всецело доверять человеку, чтобы поделиться своими чувствами. Обычно они держат людей на расстоянии. Также они являются хорошими советчиками и верными друзьями. Несмотря на то, что у них на первом месте семья, девушки-Рыбы никогда не забывают про друзей и всегда подставят плечо, если нужно.

Они хорошо ладят с Раками, Скорпионами, Тельцами и Козерогами.