В июне между Казахстаном и Россией возобновят работу несколько ж/д маршрутов

Sputnik Казахстан приводит слова генерального директора АО «Пассажирские перевозки» Жанибека Тайжанова.

С Россией мы договорились о поэтапном возобновлении рейсов. Один рейс уже запустили: Атырау – Астрахань. В июне планируется еще порядка 7-8 рейсов и так постепенно по нарастающей. Генеральный директор АО «Пассажирские перевозки» Жанибек Тайжанов

Какие именно это будут рейсы, станет известно позднее, после ответа от российской стороны.

С 3 июня Караганда – Омск мы назначали, с 6 июня – Алматы – Казань, с 8 июня – Караганда – Самара. Заместитель генерального директора по операционным вопросам Айбат Кангалиев

Кроме того, Казахстан поэтапно возобновит железнодорожное сообщение с Кыргызстаном, Таджикистаном и Узбекистаном.