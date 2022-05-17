21:56 17.05.2022
В июне между Казахстаном и Россией возобновят работу несколько ж/д маршрутов
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В июне будет возобновлено несколько международных железнодорожных рейсов между казахстанскими и российскими городами, сообщает Zakon.kz.
Sputnik Казахстан приводит слова генерального директора АО «Пассажирские перевозки» Жанибека Тайжанова.
С Россией мы договорились о поэтапном возобновлении рейсов. Один рейс уже запустили: Атырау – Астрахань. В июне планируется еще порядка 7-8 рейсов и так постепенно по нарастающей. Генеральный директор АО «Пассажирские перевозки» Жанибек Тайжанов
Какие именно это будут рейсы, станет известно позднее, после ответа от российской стороны.
С 3 июня Караганда – Омск мы назначали, с 6 июня – Алматы – Казань, с 8 июня – Караганда – Самара. Заместитель генерального директора по операционным вопросам Айбат Кангалиев
Кроме того, Казахстан поэтапно возобновит железнодорожное сообщение с Кыргызстаном, Таджикистаном и Узбекистаном.