Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине
Спорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
21:56 17.05.2022

В июне между Казахстаном и Россией возобновят работу несколько ж/д маршрутов

Ж\д сообщение с Россией Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В июне будет возобновлено несколько международных железнодорожных рейсов между казахстанскими и российскими городами, сообщает Zakon.kz.

Sputnik Казахстан приводит слова генерального директора АО «Пассажирские перевозки» Жанибека Тайжанова.

С Россией мы договорились о поэтапном возобновлении рейсов. Один рейс уже запустили: Атырау – Астрахань. В июне планируется еще порядка 7-8 рейсов и так постепенно по нарастающей. Генеральный директор АО «Пассажирские перевозки» Жанибек Тайжанов

Какие именно это будут рейсы, станет известно позднее, после ответа от российской стороны.

С 3 июня Караганда – Омск мы назначали, с 6 июня – Алматы – Казань, с 8 июня – Караганда – Самара. Заместитель генерального директора по операционным вопросам Айбат Кангалиев

Кроме того, Казахстан поэтапно возобновит железнодорожное сообщение с Кыргызстаном, Таджикистаном и Узбекистаном.

Новость по теме

В госсобственность передадут еще 25 компаний, владеющих ж/д путями в Казахстане

Константин Вноровский
Россия Казахстан
Касым-Жомарт Токаев встретился с Владимиром Путиным
16.05.2022
Запасов бензина в стране осталось только на один день – премьер-министр Шри-Ланки
17.05.2022
Синоптики рассказали, каким будет лето в Казахстане
17.05.2022
Средний размер пенсии в Казахстане назвали в Минтруда
17.05.2022
Умер заслуженный артист Казахстана Сагат Жылгелдиев
16.05.2022
Главная Топ LIVE Все