Казахстанская сборная по хоккею проиграла третий матч подряд на ЧМ

Игра закончилась победой швейцарцев со счетом 3:2 (0:0, 2:0, 1:2).

Необходимо отметить, что швейцарцы считаются сильнейшей командой в группе А. Ранее они убедительно разобрались со сборными Италии (5:2) и Дании (6:0). А учитывая, что казахстанцы начали турнир с двух поражений, в том числе разгромного от датчан (1:9), то итог сегодняшней игры, можно расценивать, как почти успех. Пытаясь такового достичь, на последних минутах игры сборная Казахстана сняла вратаря, но забить не смогла.

За Швейцарию отличились Денис Мальгин, Дарио Симион и Фабрис Херцог, за Казахстан шайбы забросили Джесси Блэкер и Валерий Орехов.

Необходимо также и отметить, что швейцарцы перебросали казахстанцев - 43:14.

После этого матча казахстанцы продолжают занимать последнее восьмое место, так и не набрав очков.

В следующем туре 19 мая наша сборная сыграет с Канадой.

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