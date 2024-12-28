Сборная Казахстана по хоккею потерпела второе разгромное поражение подряд на молодежном ЧМ

Фото: iihf.com

Сборная Казахстана потерпела сокрушительное поражение от команды Чехии на молодежном чемпионате мира-2025 по хоккею в Канаде, сообщает Zakon.kz.

Матч завершился поражением Казахстана со счетом 2:14. У чехов шайбы забросили: Матей Машталиржски (6-я, 25-я и 28-я минуты),

Петр Сикора (6-я),

Якуб Дворжак (12-я),

Войтех Градец (15-я, 32-я и 60-я),

Адам Ехо (23-я),

Якуб Штанцль (26-я, 30-я и 59-я),

Адам Новотны (30-я),

Войцех Чихар (33-я). В составе сборной Казахстана отличились Кирилл Ляпунов (19-я) и Александр Ким (52-я). Таким образом, сборная Казахстана потерпела второе разгромное поражение подряд: в первом матче на МЧМ-2025 казахстанские хоккеисты со счетом 1:8 проиграли сборной Швеции. Также на групповом этапе Казахстану предстоит сыграть со Словакией и Швейцарией.

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