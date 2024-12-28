Сборная Казахстана по хоккею потерпела второе разгромное поражение подряд на молодежном ЧМ
Фото: iihf.com
Сборная Казахстана потерпела сокрушительное поражение от команды Чехии на молодежном чемпионате мира-2025 по хоккею в Канаде, сообщает Zakon.kz.
Матч завершился поражением Казахстана со счетом 2:14.
У чехов шайбы забросили:
- Матей Машталиржски (6-я, 25-я и 28-я минуты),
- Петр Сикора (6-я),
- Якуб Дворжак (12-я),
- Войтех Градец (15-я, 32-я и 60-я),
- Адам Ехо (23-я),
- Якуб Штанцль (26-я, 30-я и 59-я),
- Адам Новотны (30-я),
- Войцех Чихар (33-я).
В составе сборной Казахстана отличились Кирилл Ляпунов (19-я) и Александр Ким (52-я).
Таким образом, сборная Казахстана потерпела второе разгромное поражение подряд: в первом матче на МЧМ-2025 казахстанские хоккеисты со счетом 1:8 проиграли сборной Швеции. Также на групповом этапе Казахстану предстоит сыграть со Словакией и Швейцарией.
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