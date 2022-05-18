Опасные отходы вывезли с территории Актобе

Более двух лет на территории ряда предприятий Актобе хранились опасные промышленные отходы производства Актюбинского завода ферросплавов. Нарушения были выявлены при прокурорской проверке, сообщила прокуратура области.

Опасные отходы Актюбинского завода ферросплавов АО ТНК «Казхром», образуемые при производстве феррохрома, были переданы не имеющим соответствующих разрешений и возможностей предприятиям, таким как ТОО «Сайлан Актобе», ТОО «KA2 Business Groups», ТОО «Зеленстрой» . Эти предприятия на неподготовленных либо открытых бесхозных участках в городе Актобе без переработки разместили более 150 тысяч тонн опасных отходов. Прокуратура Актюбинской области

По актам надзора все эти предприятия-получатели опасных отходов были проверены и привлечены к административной ответственности на общую сумму свыше 500 тысяч тенге, также возмещен ущерб на сумму более 80 млн тенге.

На сегодняшний день завод ферросплавов привлечен к административной ответственности на сумму более 50 млн тенге, все незаконно переданные отходы с территорий указанных предприятий вывезены. Прокуратура Актюбинской области

По акту надзора в адрес актюбинского завода ферросплавов выставили уведомление о начислении платежей в бюджет за эмиссии в окружающую среду в размере 2,6 млрд тенге.