Подростки подожгли пух и сожгли дом в Павлодаре

Пять павлодарских семей потеряли жилье из-за детской шалости. Накануне подростки подожгли пух, из-за чего загорелся дом, сообщает телеканал «Астана».

Несмотря на солидный возраст, одна из последних двухэтажек в спальном районе Павлодара продолжала служить домом для нескольких семей.

Погорелец Алена Гладких спаслась с дочерью благодаря тому, что о внезапном пожаре предупредили неравнодушные прохожие.

Мы с дочерью схватили только документы и кошек, выбежали. Я была в тапочках и халате, все, что было на мне. Очень сильно пострадала. Во-первых, потолок, во-вторых, пол, абсолютно все залито, кухонный гарнитур полностью выгорел, теперь мы без света, еще техника неизвестно, будет работать или нет. Алена Гладких

Весь дом мог взлететь на воздух из-за газовых баллонов. К счастью, спасателям удалось вовремя вынести их из горящего здания. Что касается причин возгорания, записи с камер видеонаблюдения и опрос очевидцев показали двоих подростков, которые поджигали тополиный пух. Всю информацию о подозреваемых уже передали полицейским.

Если они определят, что это действительно эти дети были, их родители будут привлекаться к административной ответственности. Это прерогатива Департамента полиции за правонарушения детей. Начальник УЧС Павлодара Ренат Валишанов

Тем временем пять семей остались без крыши над головой. Одна квартира выгорела полностью, еще семь повреждены в большей или меньшей степени. Власти же сообщили, что дом был аварийным и его все равно планировали снести. Три семьи получили новое жилье еще до ЧП. Остальные пять из-за пожара придется расселять в срочном порядке.

В ближайшие дни отделом жилищных отношений будет подобрано жилье для их временного переселения. Оплата аренды пострадавшим пяти семьям будет производиться за счет бюджета, им нужно будет оплачивать только комуслуги. Аким Павлодара Асаин Байханов

Спасатели Павлодара подчеркивают, что возгорание тополиного пуха – их летний кошмар. По статистике на него приходится 40% всех вызовов.