Автомобиль и беседка пострадали из-за горящего тополиного пуха в Астане
Фото: пресс-служба МЧС РК
В районе Байконур города Астаны спасатели потушили разгоревшийся тополиный пух и вспыхнувшую беседку, сообщает Zakon.kz.
Как пишет пресс-служба МЧС РК, благодаря оперативным действиям огнеборцев возгорание тополиного пуха и летней беседки удалось ликвидировать на малой площади.
"Также от теплового воздействия пострадал легковой автомобиль. Причина возгорания устанавливается", – говорится в сообщении.
Спасатели напоминают:
- Не поджигайте тополиный пух сами и не позволяйте это делать детям.
- Если вы увидели на улице баловство ребят с тополиным пухом – не проходите мимо!
- Ограничьте доступ детей к спичкам и зажигалкам.
- Во дворах, чтобы предупредить пожар, нужно пролить водой скопления пуха и отмести его от жилых домов и строений.
За день до этого, 13 мая, сильный пожар разгорелся на складе в Астане.
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