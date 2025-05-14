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Происшествия

Автомобиль и беседка пострадали из-за горящего тополиного пуха в Астане

тополиный пух вспыхнул в одном из районов Астаны, фото - Новости Zakon.kz от 14.05.2025 20:42 Фото: пресс-служба МЧС РК
В районе Байконур города Астаны спасатели потушили разгоревшийся тополиный пух и вспыхнувшую беседку, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба МЧС РК, благодаря оперативным действиям огнеборцев возгорание тополиного пуха и летней беседки удалось ликвидировать на малой площади.

"Также от теплового воздействия пострадал легковой автомобиль. Причина возгорания устанавливается", – говорится в сообщении.

Спасатели напоминают:

  • Не поджигайте тополиный пух сами и не позволяйте это делать детям.
  • Если вы увидели на улице баловство ребят с тополиным пухом – не проходите мимо!
  • Ограничьте доступ детей к спичкам и зажигалкам.
  • Во дворах, чтобы предупредить пожар, нужно пролить водой скопления пуха и отмести его от жилых домов и строений.

За день до этого, 13 мая, сильный пожар разгорелся на складе в Астане.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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