Автомобиль и беседка пострадали из-за горящего тополиного пуха в Астане

В районе Байконур города Астаны спасатели потушили разгоревшийся тополиный пух и вспыхнувшую беседку, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба МЧС РК, благодаря оперативным действиям огнеборцев возгорание тополиного пуха и летней беседки удалось ликвидировать на малой площади.

"Также от теплового воздействия пострадал легковой автомобиль. Причина возгорания устанавливается", – говорится в сообщении.

Спасатели напоминают:

Не поджигайте тополиный пух сами и не позволяйте это делать детям.

Если вы увидели на улице баловство ребят с тополиным пухом – не проходите мимо!

Ограничьте доступ детей к спичкам и зажигалкам.

Во дворах, чтобы предупредить пожар, нужно пролить водой скопления пуха и отмести его от жилых домов и строений.

За день до этого, 13 мая, сильный пожар разгорелся на складе в Астане.