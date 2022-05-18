Топ-5 знаков зодиака, представители которых живут в токсичных отношениях

Овен

Овны стремятся к независимости. Они хотят доминировать в отношениях, стать опорой для любимого. Овны готовы взвалить на себя все главные обязанности в семье. Часто их партнер привыкает к такому порядку вещей. Это разрушает отношения, пишет 5-tv.ru.

Рак

Представители этого знака склоны к пессимизму. Раки — эмоциональные люди. Они нуждаются в любви и постоянной поддержке. Некоторые черты характера играют с ними злую шутку. Раки часто путают настоящую любовь с симпатией и привязанностью, а потом страдают от этого. Раки все драматизируют. Их партнер не выдерживает негатива и разрывает отношения.

Весы

В токсичные отношения Весы попадают из-за собственной наивности и веры в лучшее. Они стремятся найти положительные черты даже в самых непорядочных людях. Пытаются убедить себя и окружающих, что встречаются с замечательным человеком. Но такой самообман в конце концов оборачивается травмой для самих Весов, когда они наконец осознают истину.

Козерог

Козероги стараются казаться сильными и независимыми. Однако они ранимы и беззащитны. Неслучайно многие из них предпочитают одиночество — любовь травмирует их. Часто Козероги влюбляются в неподходящих людей и остаются с ними, надеясь на лучшее. Они продолжают бороться за счастье, пока не поймут тщетность своих стараний.

Рыбы

Представители этого знака отличаются просто патологической способностью привлекать разных манипуляторов, которые надолго завладевают их сознанием и заставляют страдать. Выбраться из-под влияния опытного кукловода самостоятельно Рыбы не в состоянии. Для этого им необходима поддержка друзей и родных.