09:35 18.05.2022
Тугжанов о снижении пенсионного возраста: До конца 2022 года решим
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Вопрос о снижении пенсионного возраста правительство решит в конце текущего года. Об этом в кулуарах правительства сообщил заместитель премьер-министра РК Ералы Тугжанов, передает Zakon.kz.
Как пишет телеканал AstanaTV, пенсионный возраст в Казахстане, возможно, снизят в 2023 году.
В рамках Социального кодекса все эти вопросы будем обсуждать. До конца года решим.Заместитель премьер-министра РК Ералы Тугжанов
12 мая Ералы Тугжанов заявил, что правительство планирует рассмотреть вопрос снижения пенсионного возраста в Казахстане.
Напомним, с 1 января 2022 года в Казахстане увеличили возраст выхода на пенсию для женщин до 60 лет и шести месяцев.
Повышать пенсионный возраст для женщин начали с 2018 года. Так, к 2027 году он должен достичь 63 лет, как у мужчин.
Будут ли в Казахстане снижать пенсионный возраст для женщин
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