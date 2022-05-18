Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине
Спорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
09:35 18.05.2022

Тугжанов о снижении пенсионного возраста: До конца 2022 года решим

РК, пенсия, возраст, снижение, правительство, Ералы Тугжанов Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Вопрос о снижении пенсионного возраста правительство решит в конце текущего года. Об этом в кулуарах правительства сообщил заместитель премьер-министра РК Ералы Тугжанов, передает Zakon.kz.

Как пишет телеканал AstanaTV, пенсионный возраст в Казахстане, возможно, снизят в 2023 году.

В рамках Социального кодекса все эти вопросы будем обсуждать. До конца года решим.Заместитель премьер-министра РК Ералы Тугжанов

12 мая Ералы Тугжанов заявил, что правительство планирует рассмотреть вопрос снижения пенсионного возраста в Казахстане.

Напомним, с 1 января 2022 года в Казахстане увеличили возраст выхода на пенсию для женщин до 60 лет и шести месяцев.

Повышать пенсионный возраст для женщин начали с 2018 года. Так, к 2027 году он должен достичь 63 лет, как у мужчин.

Новость по теме

Будут ли в Казахстане снижать пенсионный возраст для женщин

Динара Халдарова
Тугжанов Ералы Казахстан
Синоптики рассказали, каким будет лето в Казахстане
17.05.2022
Четырехлетний малыш потерялся в горах Алматинской области: его искали шесть часов
17.05.2022
Лев Лещенко рассказал, зачем на самом деле прилетал в Казахстан
17.05.2022
Allur побил рекорд посещаемости автосалонов
17.05.2022
Названы три знака зодиака, представителям которых легче всего разбогатеть
17.05.2022
Главная Топ LIVE Все