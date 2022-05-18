Тугжанов о снижении пенсионного возраста: До конца 2022 года решим

Как пишет телеканал AstanaTV, пенсионный возраст в Казахстане, возможно, снизят в 2023 году.

В рамках Социального кодекса все эти вопросы будем обсуждать. До конца года решим. Заместитель премьер-министра РК Ералы Тугжанов

12 мая Ералы Тугжанов заявил, что правительство планирует рассмотреть вопрос снижения пенсионного возраста в Казахстане.

Напомним, с 1 января 2022 года в Казахстане увеличили возраст выхода на пенсию для женщин до 60 лет и шести месяцев.

Повышать пенсионный возраст для женщин начали с 2018 года. Так, к 2027 году он должен достичь 63 лет, как у мужчин.