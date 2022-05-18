10:41 18.05.2022
60-летие со дня рождения Батырхана Шукенова: Нацбанк выпускает коллекционные монеты
Фото: пресс-служба Нацбанка РК
Национальный банк Казахстана (НБК) выпускает в обращение коллекционные монеты Street art. BATYR BEINESI к 60-летию со дня рождения Батырхана Шукенова, передает Zakon.kz.
Как уточнили в центробанке, информация о дате продаж монет будет дополнительно размещена на официальном сайте НБК.
18 мая исполняется 60 лет со дня рождения талантливого композитора и исполнителя Батырхана Шукенова. Коллекционные монеты Street art. BATYR BEINESI из серебра номиналом 500 тенге открывают новую серию «Изучая монеты – открывай Казахстан».Пресс-служба Нацбанка РК
Отмечается, что это первый коллаборационный монетный проект НБК в поддержку современного молодежного искусства.
В дизайне монеты использована одна из самых ярких работ казахстанского стрит-арта – граффити команды REPAS «Стена Батыра». По инициативе авторов право на его использование в дизайне монеты было предоставлено НБК на безвозмездной основе.Пресс-служба Нацбанка РК
Фото: пресс-служба Нацбанка РК
Монета изготовлена из серебра 925/1000 пробы качеством proof, массой 31,1 грамма, диаметром 38,61 мм, номиналом 500 тенге, тиражом 5000 штук.
Коллекционные монеты обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Республики Казахстан по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, размена и обмена во всех банках РК.Пресс-служба Нацбанка РК
В центробанке также уточнили, что монеты из серебра выпускаются в сувенирной упаковке с номерными сертификатами качества НБК на государственном, русском и английском языках.