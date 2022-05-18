60-летие со дня рождения Батырхана Шукенова: Нацбанк выпускает коллекционные монеты

Как уточнили в центробанке, информация о дате продаж монет будет дополнительно размещена на официальном сайте НБК.

18 мая исполняется 60 лет со дня рождения талантливого композитора и исполнителя Батырхана Шукенова. Коллекционные монеты Street art. BATYR BEINESI из серебра номиналом 500 тенге открывают новую серию «Изучая монеты – открывай Казахстан». Пресс-служба Нацбанка РК

Отмечается, что это первый коллаборационный монетный проект НБК в поддержку современного молодежного искусства.

В дизайне монеты использована одна из самых ярких работ казахстанского стрит-арта – граффити команды REPAS «Стена Батыра». По инициативе авторов право на его использование в дизайне монеты было предоставлено НБК на безвозмездной основе. Пресс-служба Нацбанка РК

Фото: пресс-служба Нацбанка РК

Монета изготовлена из серебра 925/1000 пробы качеством proof, массой 31,1 грамма, диаметром 38,61 мм, номиналом 500 тенге, тиражом 5000 штук.

Коллекционные монеты обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Республики Казахстан по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, размена и обмена во всех банках РК. Пресс-служба Нацбанка РК

В центробанке также уточнили, что монеты из серебра выпускаются в сувенирной упаковке с номерными сертификатами качества НБК на государственном, русском и английском языках.