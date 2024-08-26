Нацбанк Казахстана выпускает новые монеты

Национальный банк Казахстана (НБК) выпускает в обращение коллекционные монеты, посвященные 100-летию Рахимжана Кошкарбаева и Кемаля Акишева, сообщает Zakon.kz.

Об этом 26 августа 2024 года заявили в пресс-службе монетарного регулятора.

"Национальный банк Казахстана выпускает в обращение коллекционные монеты RAQYMJAN QOSHQARBAEV. 100 JYL и KEMEL AQYSHEV. 100 JYL из серии "Выдающиеся события и люди". Реализация монет будет осуществляться через интернет-магазин НБК kazcoins.nationalbank.kz с 28 августа 2024 года", – следует из релиза, распространенного в понедельник.

О коллекционных монетах RAQYMJAN QOSHQARBAEV. 100 JYL

В 2024 году исполняется 100 лет со дня рождения Рахимжана Кошкарбаева – Народного Героя Казахстана, участника Великой Отечественной войны. Он стал одним из первых солдат Красной Армии, водрузившим 30 апреля 1945 года красное знамя на здании Рейхстага во время штурма Берлина.

Монеты изготовлены из сплава мельхиор (МН 25), массой 15 г, диаметром 33 мм, качеством изготовления brilliant uncirculated, номиналом 200 тенге, тиражом 5 тыс. штук.

Фото: nationalbank.kz

О коллекционных монетах KEMEL AQYSHEV. 100 JYL

В 2024 году исполнилось 100 лет со дня рождения Кемаля Акишева – известного археолога и ученого. Именно под его руководством был найден "Золотой человек" при проведении археологических раскопок Иссыкского кургана близ города Алматы.

Монеты изготовлены из сплава мельхиор (МН 25), массой 15 г, диаметром 33 мм, качеством изготовления brilliant uncirculated, номиналом 200 тенге, тиражом 5 тыс. штук.

Фото: nationalbank.kz

"Коллекционные монеты обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Республики Казахстан по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, размена и обмена во всех банках страны". Пресс-служба НБК

В монетарном регуляторе уточнили, что коллекционные монеты изготовлены на Казахстанском монетном дворе.

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