Мясо продолжает дорожать в Казахстане
Согласно отчету, производство мясных изделий в плюсе, однако импорт занимает весомую долю на рынке птицы, а также готовой и консервированной мясной продукции
По итогам апреля 2022 года мясо и птица подорожали на 2% за месяц и на 14,8% за год.
В то же время колбасы подорожали на 2,9% за месяц и на 13,8% за год, изделия из мяса, такие как сало, фарш, консервы, котлеты, полуфабрикаты и копчености – на 2,1% за месяц и на 13,6% за год, – говорится в исследовании Energyprom.kz.
Эксперты заявляют: производство свежего или охлажденного мяса птицы выросло за год на 8,3%, до 27,8 тыс. тонн.
Выпуск готовых и консервированных продуктов из мяса, мясных субпродуктов или крови за январь-март 2022 года составил 25,3 тыс. тонн, рост за год на 7,6%.
Компании Казахстана, как заявлено в публикации, за январь-февраль 2022 года обеспечили спрос на мясо, птицу и пищевые субпродукты из них на 92%, как и годом ранее.
В то же время непосредственно в сегменте мяса птицы уровень самообеспечения составил всего 77,5%, а 22,5%, соответственно, пришлось на импорт.