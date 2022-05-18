Мясо продолжает дорожать в Казахстане

Согласно отчету, производство мясных изделий в плюсе, однако импорт занимает весомую долю на рынке птицы, а также готовой и консервированной мясной продукции

По итогам апреля 2022 года мясо и птица подорожали на 2% за месяц и на 14,8% за год.

В то же время колбасы подорожали на 2,9% за месяц и на 13,8% за год, изделия из мяса, такие как сало, фарш, консервы, котлеты, полуфабрикаты и копчености – на 2,1% за месяц и на 13,6% за год, – говорится в исследовании Energyprom.kz.

Эксперты заявляют: производство свежего или охлажденного мяса птицы выросло за год на 8,3%, до 27,8 тыс. тонн.

Выпуск готовых и консервированных продуктов из мяса, мясных субпродуктов или крови за январь-март 2022 года составил 25,3 тыс. тонн, рост за год на 7,6%.

Компании Казахстана, как заявлено в публикации, за январь-февраль 2022 года обеспечили спрос на мясо, птицу и пищевые субпродукты из них на 92%, как и годом ранее.