Все карантинные меры по коронавирусу сняты в Казахстане – Минздрав

Ажар Гиният сообщила, что на сегодняшний день эпидемиологическая ситуация по коронавирусу стабильная во всех регионах страны.

По ее данным, в среднем по стране в сутки регистрируется около 10 случаев КВИ. Более 95% пациентов выздоровели.

Как вы знаете, на заседании МВК были рассмотрены вопросы послабления ограничительных мер – на сегодняшний день в стране сняты все карантинные меры. По данным ВОЗ, во всем мире заболеваемость КВИ за последнюю неделю снизилась на 12%. Глава Минздрава РК Ажар Гиният

Стоит отметить, что, по данным на 17 мая, в трех регионах Казахстана за сутки выявили всего шесть новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.