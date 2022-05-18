11:01 18.05.2022
Все карантинные меры по коронавирусу сняты в Казахстане – Минздрав
Фото: pixabay
Министр здравоохранения РК Ажар Гиният на брифинге в СЦК заявила, что в стране эпидемиологическая ситуация по коронавирусу стабильная. В этой связи в стране сняты все карантинные меры, передает корреспондент Zakon.kz.
Ажар Гиният сообщила, что на сегодняшний день эпидемиологическая ситуация по коронавирусу стабильная во всех регионах страны.
По ее данным, в среднем по стране в сутки регистрируется около 10 случаев КВИ. Более 95% пациентов выздоровели.
Как вы знаете, на заседании МВК были рассмотрены вопросы послабления ограничительных мер – на сегодняшний день в стране сняты все карантинные меры. По данным ВОЗ, во всем мире заболеваемость КВИ за последнюю неделю снизилась на 12%.Глава Минздрава РК Ажар Гиният
Стоит отметить, что, по данным на 17 мая, в трех регионах Казахстана за сутки выявили всего шесть новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.