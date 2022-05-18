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Законодательство РК
11:01 18.05.2022

Все карантинные меры по коронавирусу сняты в Казахстане – Минздрав

Казахстан, эпидситуация, КВИ, Ажар Гиният, Минздрав РК Фото: pixabay
Министр здравоохранения РК Ажар Гиният на брифинге в СЦК заявила, что в стране эпидемиологическая ситуация по коронавирусу стабильная. В этой связи в стране сняты все карантинные меры, передает корреспондент Zakon.kz.

Ажар Гиният сообщила, что на сегодняшний день эпидемиологическая ситуация по коронавирусу стабильная во всех регионах страны.

По ее данным, в среднем по стране в сутки регистрируется около 10 случаев КВИ. Более 95% пациентов выздоровели.

Как вы знаете, на заседании МВК были рассмотрены вопросы послабления ограничительных мер – на сегодняшний день в стране сняты все карантинные меры. По данным ВОЗ, во всем мире заболеваемость КВИ за последнюю неделю снизилась на 12%.Глава Минздрава РК Ажар Гиният

Стоит отметить, что, по данным на 17 мая, в трех регионах Казахстана за сутки выявили всего шесть новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Мадина Мамырханова
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