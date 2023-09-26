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Будет ли в Казахстане новый карантин по коронавирусу

Будет ли карантин по коронавирусу в Казахстане Фото: пресс-служба акимата Алматы
Министр здравоохранения Ажар Гиният на пресс-конференции в правительстве 26 сентября заявила, что в стране стабильная эпидемиологическая ситуация по коронавирусу. Она ответила на вопрос о том, есть ли необходимость в карантине, сообщает Zakon.kz.

Более 20 стран заявили о росте заболеваемости коронавирусной инфекцией. Но в Казахстане, по словам главы Минздрава, по сравнению с 2022 годом заболеваемость снизилась почти в 30 раз. Поэтому нужды в карантине нет, ситуацию держат под контролем.

"Пациенты, которые поступают с жалобами и лечатся в стационарах, сегодня имеются. Заполняемость инфекционных стационаров – всего 2%. Вакцины по всей стране есть, более 200 тысяч доз вакцин ("Комирнати", "Файзер", "Синофарм") имеются, все желающие вакцинируются. Так как эпидемиологическая ситуация благополучная, никаких ограничительных мер не предполагается".Ажар Гиният

Ажар Гиният также сообщила, что Минздрав ежемесячно генетически исследует коронавирусную инфекцию, которая циркулирует в Казахстане.

"За прошлый месяц мы новых видов коронавируса или "Омикрона" не выявили. Сейчас заканчивается исследование этого месяца, и я дополнительно информацию предоставлю, если появился новый вид штамма".Ажар Гиният

При этом она отметила, что помимо коронавирусной инфекции вида "омикрон" циркулируют сейчас и энтеровирусная инфекция, аденовирус и менингококковая инфекция.

"Сказать, что появилась какая-то новая зараза – нет. Но идет уже сезон ОРВИ, по всей стране начата кампания вакцинации против гриппа. Также мы советуем пожилым людям, у кого иммунодефицитные состояния, привиться против коронавирусной инфекции".Ажар Гиният

В августе ВОЗ сообщила о росте заболеваемости COVID-19 в мире. В организации подчеркнули, что COVID-19 по-прежнему представляет серьезную опасность, потому организация призывает все страны сохранять инфраструктуру для противодействия болезни.

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